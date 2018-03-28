SOL HAREKET, KTÖS’Ü ZİYARET ETTİ

Sol Hareket, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti.



Sol Hareket Kurucu üyelerinden Abdullah Korkmazhan, bir hafta önce kuruluşlarını ilan ettikleri siyasi bir örgüt olarak eğitim alanında da çalışma yürüteceklerini belirtti.



Sol Akademi ismiyle bilimsel, çağdaş, demokratik, bağımsız bir eğitim merkezi kurmayı hedeflediklerini söyleyen Korkmazhan, KTÖS’ten de dayanışma talepleri olacaklarını ifade etti.



Korkmazhan, ülkede eğitimin gerici bir anlayışla kuşatıldığını savunarak, tekçi zihniyetin dayatıldığını, ülkenin dönüştürülmek istendiğini ileri sürdü.



KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de ülkede özelleştirme ve peşkeş çekme yaşandığını ve sömürü alanları yaratıldığını savunarak, sol düşünceye ihtiyaç olduğunu söyledi.



Elcil, eğitim alanında bilinçlendirme, solun temel değerlerinin anlatılması için çaba harcamanın önemli olduğunu belirtti.



Sol Hareket ile istişare yapıp görüşlerini paylaşacaklarını kaydeden Elcil, destek vermeye hazır olduklarını söyledi