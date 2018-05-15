"Sol Hareket: “İsrail’in Filistin Halkına Yönelik Saldırıları Nazi Faşizminden Farksız”

Sol Hareket, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları ve uygulamalarının Nazi faşizminden farksız olduğunu belirtti.





Sol Hareket adına açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, İsrail'in Kudüs'ü başkent yapma girişimi ve “emperyalist” ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşımasının, üstelik bunu Filistinliler için 'Büyük Felaket' olarak tanımlanan Nakba'nın yıl dönümünde yapmasının tam anlamıyla bir provokasyon olduğunu kaydetti.





Korkmazhan, Birleşmiş Milletler ve bir çok devletin Filistin'de yaşanan katliama gözlerini kapatarak, İsrail devletinin işlediği suçlara meşru zemin sağladığını ifade etti.





Korkmazhan, “Filistin'de yaşanan katliam ile aynı saatlerde kıyılarımıza vuran mülteci cesetlerinin failleri de Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren emperyalist barbarlardır. Irak, Suriye ve diğer bölge ülkelerinde emperyalizmin eli ile yürütülen vekalet savaşları ve doğrudan saldırılar nedeniyle, ülkelerini, evlerini ve ailelerini terk etmek zorunda kalan insanlar, ne yazık Akdeniz'de boğularak ve çeşitli şekillerde can vermektedir” dedi.



Sol Hareket olarak emperyalizmi lanetlediklerini vurgulayan Korkmazhan, İsrail’e karşı direnen Filistin halkı ve emperyalizme karşı direnen bölge halklarına dayanışma belirtti.

Korkmazhan, her türlü emperyalist saldırganlığa son verilmesini,”Siyonist” İsrail’in saldırılarını durdurmasını, işgal ettiği topraklardan şartsız geri çekilmesini ve Filistin’in özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırmasını talep etti.