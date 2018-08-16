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Sol Hareket, hükümeti siyasi irade koymaya ve halkı koruyucu önlemleri hayata geçirmeye çağırdı

Sol Hareket, hükümeti siyasi irade koymaya ve halkı koruyucu önlemleri hayata geçirmeye çağırdı

16 Ağustos 2018 Perşembe 07:11
Sol Hareket, hükümeti siyasi irade koymaya ve halkı koruyucu önlemleri hayata geçirmeye çağırdı

Sol Hareket, 4’lü koalisyon hükümetini siyasi irade ortaya koymaya ve halkı koruyucu önlemleri hayata geçirmeye çağırarak, esas olanın en erken zamanda federal bir çözüme ulaşmak ve Kıbrıslı Türk toplumunu tükenişe sürükleyen statükodan kurtulmak olduğunu belirtti.

Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan kurucu üyelerden Abdullah Korkmazhan, hükümetin açıkladığı ekonomik önlemlerin yetersiz olduğunu, önlemler içerisinde halkı koruyucu ve rahatlatıcı hiçbir adım bulunmadığını öne sürerek, “Aslında hükümet softa şaşırtması yaparak krizin faturasını halkın sırtına yüklemiştir. Ne yazık önümüzdeki haftalarda bu yükün ağırlığı daha da hissedilecek” ifadelerini kullandı.
Açıklanan 23 maddelik ekonomik önlemler paketinin daha önceki önlemler gibi sermayeyi ve kurulu ekonomik sömürü düzenini korumaya, krizin faturasını ise halka ödetmeye dönük olduğunu savunan Korkmazhan, kriz karşısında halkı koruyucu önlemleri hayata geçirmesi gerekenlerin, aylardır yapılan tüm uyarılara ve önerilere kulaklarını tıkadığını ve halkı kaderiyle çaresizliğe terk ettiğini savundu.
Abdullah Korkmazhan, halkın büyük kesiminin daha fazla yoksullaşmayla karşı karşıya bırakıldığı görüşünü de ifade etti.
 

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Son Güncelleme: 16.08.2018 10:24
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