banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97608
ALTIN
230.771
DOLAR
6.0172
STERLİN
7.7953
EURO
6.9358
Kadir Gülyani’nin adı da sahte çıktı
KADİR GÜLYANİ'NİN ADI DA SAHTE...
33 Yaşındaki Emine Binici Yoğun Bakımda Verdiği Yaşam Mücadelesini Kaybetti
33 Yaşındaki Emine Birinci Yoğun...
İntihar eden kişi kurtarılamadı
Son Dakika
İNTİHAR EDEN KİŞİ KURTARILAMADI
Adaya geldi 1 hafta sonra ev açtı
ADAYA GELDİ 1 HAFTA SONRA...
banner282

Sol Hareket Hükümeti Eleştirdi

Sol Hareket Hükümeti Eleştirdi

02 Ekim 2018 Salı 10:20
Sol Hareket Hükümeti Eleştirdi

Sol Hareket hükümeti eleştirdi.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, 4’lü koalisyon hükümetinin göreve başladığı şubat ayından itibaren en iyi yaptığı şeyin laf ve zam üretmek olduğunu savunarak, köklü çözüm bekleyen sorunların katlanarak büyüdüğünü kaydetti. 

Cinayet, işkence, soygun, kaçakçılık, taciz ve tecavüz gibi suçların ülkede olağan hale geldiğini ve Kıbrıs’ın kuzeyinin yaşanmaz bir hal aldığını kaydeden Korkmazhan, hükümet olduğunu iddia edenlerin her konuda olduğu gibi suç ve suçlular ile mücadelede de başarısız olduğunu, Polis teşkilatının keyfi tutum ve davranışlarının suçların önlenememesinde çok ciddi bir rol oynadığını öne sürdü.. 

“Anayasa’daki geçici 10. maddenin derhal kaldırılarak, polisin sivile bağlanmasını ve ülkeye kimlikle girişlerin yasaklanmasını” talep eden Korkmazhan, “Polis teşkilatını ve kendi kendini yönetemeyen bir toplumun, suç ve suçlular ile mücadele etmesi imkânsızdır” dedi.

“HÜKÜMETİN BİR EKONOMİ POLİTİKASI YOK!”

Hükümetin bir ekonomi politikası olmadığını, kulağa hoş gelecek söylem ve eylemler ile gün geçirdiğini savunan kaydeden Korkmazhan, hükümetin ekonomik kriz ve sorunlara çözüm bulmak yerine bahaneler yaratarak bunların ardına gizlendiğini ileri sürdü.

Son Güncelleme: 02.10.2018 13:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Rozet Takma Etkinliği Düzenliyor
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Rozet Takma Etkinliği Düzenliyor
Siber, Kıbrıs Rum Kesiminin Çözüm İstemediğini Sadece Mevcut Pozisyonu Sürdürmek İstediğini İfade Etti
Siber, Kıbrıs Rum Kesiminin Çözüm İstemediğini Sadece Mevcut Pozisyonu Sürdürmek İstediğini İfade Etti
Ktös Derinya Ve Aplıç Kapılarıyla İlgili Açıklama Yaptı
Ktös Derinya Ve Aplıç Kapılarıyla İlgili Açıklama Yaptı
“Kısmet”, Tallgrass Film Festivali’nde Yarışacak
“Kısmet”, Tallgrass Film Festivali’nde Yarışacak
Genel Kurul’da Çalışma Hayatı Konuşuldu
Genel Kurul’da Çalışma Hayatı Konuşuldu
Girne Ada Lions Kulübü, Özev’i Ziyaret Etti
Girne Ada Lions Kulübü, Özev’i Ziyaret Etti
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Bilgiye Ve Onaya Sunuşlar
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Bilgiye Ve Onaya Sunuşlar
Meclis Genel Kurulu’nda Milletvekilleri Güncel Konuşma Yapıyor
Meclis Genel Kurulu’nda Milletvekilleri Güncel Konuşma Yapıyor
Mahmutpaşa Mahallesi İnisiyatifi’nden İşletmelere Eleştiri
Mahmutpaşa Mahallesi İnisiyatifi’nden İşletmelere Eleştiri
Narenciye Üreticileri Birliği, Cypfruvex Yönetim Kurulu’na Teşekkür Etti
Narenciye Üreticileri Birliği, Cypfruvex Yönetim Kurulu’na Teşekkür Etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim