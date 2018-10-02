Sol Hareket hükümeti eleştirdi.



Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, 4’lü koalisyon hükümetinin göreve başladığı şubat ayından itibaren en iyi yaptığı şeyin laf ve zam üretmek olduğunu savunarak, köklü çözüm bekleyen sorunların katlanarak büyüdüğünü kaydetti.



Cinayet, işkence, soygun, kaçakçılık, taciz ve tecavüz gibi suçların ülkede olağan hale geldiğini ve Kıbrıs’ın kuzeyinin yaşanmaz bir hal aldığını kaydeden Korkmazhan, hükümet olduğunu iddia edenlerin her konuda olduğu gibi suç ve suçlular ile mücadelede de başarısız olduğunu, Polis teşkilatının keyfi tutum ve davranışlarının suçların önlenememesinde çok ciddi bir rol oynadığını öne sürdü..



“Anayasa’daki geçici 10. maddenin derhal kaldırılarak, polisin sivile bağlanmasını ve ülkeye kimlikle girişlerin yasaklanmasını” talep eden Korkmazhan, “Polis teşkilatını ve kendi kendini yönetemeyen bir toplumun, suç ve suçlular ile mücadele etmesi imkânsızdır” dedi.



“HÜKÜMETİN BİR EKONOMİ POLİTİKASI YOK!”



Hükümetin bir ekonomi politikası olmadığını, kulağa hoş gelecek söylem ve eylemler ile gün geçirdiğini savunan kaydeden Korkmazhan, hükümetin ekonomik kriz ve sorunlara çözüm bulmak yerine bahaneler yaratarak bunların ardına gizlendiğini ileri sürdü.