banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
91370
ALTIN
190.756
DOLAR
4.8133
STERLİN
6.3328
EURO
5.6290
Sahte Nijerya pasaportu ile yakalandı
SAHTE NİJERYA PASAPORTU İLE YAKALANDI
Uyuşturucu tesiri altında polise gitti
UYUŞTURUCU TESİRİ ALTINDA POLİSE GİTTİ
Tatile uyuşturucu ile geldi
TATİLE UYUŞTURUCU İLE GELDİ
Lefkoşa ve Girne'de uyuşturucu
LEFKOŞA VE GİRNE'DE UYUŞTURUCU
banner282

Sol Hareket, Hükümete, Yükselen Döviz Ve Hayat Pahalılığı Karşısında Halkı Koruyucu Tedbirleri Hayata Geçirmesi Çağrısında Bulundu!

Sol Hareket, hükümete yükselen döviz ve hayat pahalılığı karşısında halkı koruyucu tedbirleri hayata geçirmesi çağrısında bulundu.

Sol Hareket, Hükümete, Yükselen Döviz Ve Hayat Pahalılığı Karşısında Halkı Koruyucu Tedbirleri Hayata Geçirmesi Çağrısında Bulundu!

Sol Hareket, hükümete yükselen döviz ve hayat pahalılığı karşısında halkı koruyucu tedbirleri hayata geçirmesi çağrısında bulundu.

17 Temmuz 2018 Salı 11:55
Sol Hareket, Hükümete, Yükselen Döviz Ve Hayat Pahalılığı Karşısında Halkı Koruyucu Tedbirleri Hayata Geçirmesi Çağrısında Bulundu!

Sol Hareket, hükümete yükselen döviz ve hayat pahalılığı karşısında halkı koruyucu tedbirleri hayata geçirmesi çağrısında bulundu.
Sol Hareket’ten yapılan açıklamaya göre Abdullah Korkmazhan, Başbakan Tufan Erhürman ve kabine üyelerinin geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında, yükselen döviz, zamlar ve hayat pahalılığı karşısında halkı koruyucu tedbirler ile ilgili hiçbir somut çözüm önerisi ortaya koymadığını savunarak, eleştirilerde bulundu.
Korkmazhan, “Halktan anlayış ve sabır isteyen hükümete soruyoruz. Döviz, zamlar ve hayat pahalılığı halk için sabır ve anlayış gösterir mi?” diye sordu.
Yükselen döviz ve hayat pahalılığı karşısında halkı koruyucu birçok tedbirin hayata geçirilebileceğini söyleyen Korkmazhan, hükümetten eşel-mobil sistemini yeniden yürürlüğe koyarak maaş ve ücretlerin erimesinin önüne geçilmesi, maliyetinin iki katı olan ithal mallardaki fonlar, akaryakıt ve petrole uygulanan fonlar ve gümrük vergilerinin düşürülmesi, kayıtdışılık, vergi kaçakçılığı ve kara para transferlerinin önlenmesi gibi bazı tedbirleri hayata geçirmesini talep etti.
Temel gıda maddelerinden, ilaçlardan, süt, mama, kısaca temel çocuk ihtiyaçlarından alınan vergilerin kaldırılması, diğer vergilerde ve KDV’lerde indirime gidilmesi gerektiğini kaydeden Korkmazhan, birleşik faiz uygulamasının kaldırılması yüksek ve astronomik maaş alanlardan kesinti yapılması, sosyal yardım programları başlatılmasını istedi.
Korkmazhan, “Yaşadığımız ekonomik kriz ve sorunların temel kaynağı Türkiye ekonomisindeki istikrarsızlık ve krizdir. Dolayısı ile hükümet ve Cumhurbaşkanı erken federal çözüm için seferberlik ilan etmelidirler. Kapsamlı tek çıkış yolu kapsamlı çözümdür” ifadelerini kullandı.

 

banner288
Son Güncelleme: 17.07.2018 15:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Resmi Gazeteler Artık Elektronik Ortamda
Resmi Gazeteler Artık Elektronik Ortamda
Tıp-iş, Kamu Sağlık Merkezlerinde Güvenlik Zaafiyeti Olduğunu Savundu
Tıp-iş, Kamu Sağlık Merkezlerinde Güvenlik Zaafiyeti Olduğunu Savundu
Güvenlik Bakanlığı'ndan Sanatçılara Sosyal Güvenlik Desteği!
Güvenlik Bakanlığı'ndan Sanatçılara Sosyal Güvenlik Desteği!
RESMİ GAZETELER ARTIK ELEKTRONİK ORTAMDA
RESMİ GAZETELER ARTIK ELEKTRONİK ORTAMDA
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Sanatçılara Sosyal Güvenlik Desteği
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Sanatçılara Sosyal Güvenlik Desteği
Bakanlar kurulu toplandı
Bakanlar kurulu toplandı
KTAMS: “çalışma Dairesi Sos Veriyor”
KTAMS: “çalışma Dairesi Sos Veriyor”
20 Temmuz Barış Harekatı’nın 44. Yıl Dönümü Törenlerle Kutlanacak
20 Temmuz Barış Harekatı’nın 44. Yıl Dönümü Törenlerle Kutlanacak
BKP: “Hükümet, Kumara Teşvik Ederek Kötülük Yapamaz”
BKP: “Hükümet, Kumara Teşvik Ederek Kötülük Yapamaz”
CAS Çalışanları Başbakanlık Önünde!
CAS Çalışanları Başbakanlık Önünde!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim