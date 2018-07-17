Sol Hareket, hükümete yükselen döviz ve hayat pahalılığı karşısında halkı koruyucu tedbirleri hayata geçirmesi çağrısında bulundu.

Sol Hareket’ten yapılan açıklamaya göre Abdullah Korkmazhan, Başbakan Tufan Erhürman ve kabine üyelerinin geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında, yükselen döviz, zamlar ve hayat pahalılığı karşısında halkı koruyucu tedbirler ile ilgili hiçbir somut çözüm önerisi ortaya koymadığını savunarak, eleştirilerde bulundu.

Korkmazhan, “Halktan anlayış ve sabır isteyen hükümete soruyoruz. Döviz, zamlar ve hayat pahalılığı halk için sabır ve anlayış gösterir mi?” diye sordu.

Yükselen döviz ve hayat pahalılığı karşısında halkı koruyucu birçok tedbirin hayata geçirilebileceğini söyleyen Korkmazhan, hükümetten eşel-mobil sistemini yeniden yürürlüğe koyarak maaş ve ücretlerin erimesinin önüne geçilmesi, maliyetinin iki katı olan ithal mallardaki fonlar, akaryakıt ve petrole uygulanan fonlar ve gümrük vergilerinin düşürülmesi, kayıtdışılık, vergi kaçakçılığı ve kara para transferlerinin önlenmesi gibi bazı tedbirleri hayata geçirmesini talep etti.

Temel gıda maddelerinden, ilaçlardan, süt, mama, kısaca temel çocuk ihtiyaçlarından alınan vergilerin kaldırılması, diğer vergilerde ve KDV’lerde indirime gidilmesi gerektiğini kaydeden Korkmazhan, birleşik faiz uygulamasının kaldırılması yüksek ve astronomik maaş alanlardan kesinti yapılması, sosyal yardım programları başlatılmasını istedi.

Korkmazhan, “Yaşadığımız ekonomik kriz ve sorunların temel kaynağı Türkiye ekonomisindeki istikrarsızlık ve krizdir. Dolayısı ile hükümet ve Cumhurbaşkanı erken federal çözüm için seferberlik ilan etmelidirler. Kapsamlı tek çıkış yolu kapsamlı çözümdür” ifadelerini kullandı.



