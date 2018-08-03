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Sol Hareket hükümete TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesine yönelik tedbir alması çağrısı yaptı

Sol Hareket hükümete TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesine yönelik tedbir alması çağrısı yaptı

03 Ağustos 2018 Cuma 09:10
Sol Hareket hükümete TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesine yönelik tedbir alması çağrısı yaptı

ORKMAZHAN: “HALKI KORUYUCU BİRÇOK TEDBİR SÜRATLE ALINABİLİR”  
Sol Hareket adına Abdullah Korkmazhan, “Hiç kimse hükümetten TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesini önlemesini beklemiyor. Ancak istenirse halkı koruyucu birçok tedbir süratle alınabilir” dedi. 
Yazılı bir açıklama yapan Korkmazhan, hükümetin halkı “kaderi ile baş başa bıraktığını” savundu. 
“Dövize müdahale edemeyiz” demenin “kolaycılık ve sorumluluktan kaçmak” olduğunu ileri süren Korkmazhan, Sol Hareket olarak kısa ve orta vadede alınabilecek halkı ve alım gücünü koruyucu önlemlere yönelik önerilerde bulundu. 
Öneriler arasında, eşel-mobil sisteminin yeniden yürürlüğe konularak maaş ve ücretlerin erimesinin önüne geçilmesi, asgari ücretin bir an önce arttırılması, ithal mallardaki fonlar, akaryakıt ve petrole uygulanan fonlar ve gümrük vergilerinin düşürülmesi, yerli üretim ve üreticinin desteklenmesi, kayıt dışılığın üzerine gidilmesi bulunuyor. 
Açıklamada, temel gıda maddeleri ve ilaçtan alınan verginin kaldırılması, bankaların borçları ve borç faizlerinin yeniden yapılandırması için çalışma yapılması, Birleşik Faiz uygulamasının kaldırılması,  döviz ile işlem yapanların kurları sabitlemesi veya TL ile işlem yapmaları için çalışma yapılması, Fiyat İstikrar Fonu’nun uygulamaya konulması talep edildi. 
Kamuda, başta milletvekilleri, bakanlar ve müşavirler olmak üzere yüksek ve “astronomik” maaş alanlardan kesinti yapılması, cari giderlerde tasarruf yapılması ve elde edilecek para ile işsizlere, öğrencilere, yoksul ve dar gelirlilere yönelik sosyal yardım programları başlatılması da önerilirken, hükümet ve Cumhurbaşkanı’nın erken federal çözüm için seferberlik ilan etmesi de talep edildi. 
 

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Son Güncelleme: 03.08.2018 12:19
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