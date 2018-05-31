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Sol Hareket Hükümete “Hayatı Ucuzlatma” Çağrısı Yaptı

Sol Hareket, hükümete “hayatı ucuzlatma” çağrısı yaptı. 

Sol Hareket Hükümete “Hayatı Ucuzlatma” Çağrısı Yaptı

Sol Hareket, hükümete “hayatı ucuzlatma” çağrısı yaptı. 

31 Mayıs 2018 Perşembe 10:26
Sol Hareket Hükümete “Hayatı Ucuzlatma” Çağrısı Yaptı

Sol Hareket, hükümete “hayatı ucuzlatma” çağrısı yaptı. 
Sol Hareket adına açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, TL’nin döviz karşısında değer kaybı ve yaşanan ekonomik kriz karşısında halkın çok zor durumda ve çaresiz olduğunu, bir çok sektörün iflasın eşiğinde bulunduğunu savundu.
Korkmazhan, “Hükümet ne yazık yaşanan ekonomik yıkımı yalnızca izlemektedir. Bu kabul edilemezdir. Biran önce hükümeti hayatı ucuzlatacak ve halkın alım gücünü arttıracak tedbirleri hayata geçirmeye çağırıyoruz” dedi.

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Başta temel tüketim maddeleri olmak üzere, ithal mallar ve akaryakıta uygulanan harç, vergi ve fonların sıfırlanması gerektiğini, bunun yapılması durumunda ciddi bir ucuzlama yaşanacağını kaydeden Korkmazhan, “Diğer yandan halkın alım gücünün arttırılması gerekiyor. Bunun için eşel-mobil sistemi yeniden yürürlüğe konularak maaş ve ücretlerin erimesinin önüne geçilmeli ve maaşların hayat pahalılığı ile doğru orantılı bir şekilde yükselmesi sağlanmalıdır” şeklinde devam etti.
Birleşik faiz uygulamasının derhal sonlandırılması çağrısında bulunan Korkmazhan, “Ekonomide çok ciddi bir kayıt dışılık, vergi kaçakçılığı ve kara para transferleri söz konusudur. Bunun mutlaka üzerine gidilmeli, ayrıca vergi adaleti tesis edilerek, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır” dedi.
Kamu giderlerinde tasarrufa gidilmesini ve dar gelirlilere sosyal yardım programlarında kaynak olarak kullanılmasını talep eden Korkmazhan, başta milletvekilleri, bakanlar ve müşavirler olmak üzere yüksek maaş alan kamu personelinden kesinti yapılması, gereksiz ve şişirilmiş cari giderlere son verilmesi gerektiğini kaydetti. 
 


Son Güncelleme: 31.05.2018 14:26
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