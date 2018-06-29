Sol Hareket: “Her gün basit önlemlerle önlenebilecek iş kazalarında işçiler ya yaralanıyor ya da hayatını kaybediyor”

“İŞ KAZALARI KADER DEĞİL CİNAYET”

Sol Hareket, neredeyse her gün, basit önlemlerle önlenebilecek iş kazalarında işçilerin ya yaralandığını ya da hayatını kaybettiğini belirterek, iş kazalarının kader değil cinayet olduğunun altını çizdi.

Sol Hareket adına açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, iş cinayetlerinin en büyük sorumlusunun çalışma yaşamındaki kuralsızlığa göz yuman hükümet olduğunu savundu ve hükümetin bugüne kadar kuralsız çalışma yaşamına yönelik etkin bir politika geliştirmediğini iddia etti.

KKTC’de işçilerin daha fazla kâr amacıyla kapasitelerinin üzerinde çalıştırılmaya zorlandığını, iş güvencesinin önemsenmediğini ve hiçbir önlem alınmadan işçilerin ucu açık çalışma saatleri ve ağır çalışma koşullarıyla sömürüldüğünü belirten Korkmazhan, “Bir kez daha altını çiziyoruz. Kuralsız çalışma yaşamına, emek sömürüsüne, sendikasız çalıştırılmaya göz yumduğunuz ve rica-minnet ile hükümetçilik oynadığınız sürece, bu cinayetlerin faili aynı zamanda sizlersiniz” ifadelerini kullandı.

“ÇELER’İN AÇIKLAMALARI KABUL EDİLEMEZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in iş cinayetlerini eleştirenleri ve önlem talep edenleri "yaşananlardan prim elde etmeye çalışmakla" suçladığını savunan ve bunun kabul edilemez olduğunu belirten Korkmazhan, “Sayın Çeler’i rica-minnet ile hükümetçilik oyunu oynamaya ve işçi haklarını savunanlara saldırmaya son vererek, iş cinayetlerinin önüne geçecek önlemleri süratle hayata geçirmeye çağırırız” dedi.

Özelleştirme, taşeronlaştırma ve sendikasızlaştırmanın iş cinayetlerinin kaynağı olduğunu kaydeden Korkmazhan, iş güvenliği ve sendikalaşma için yasal düzenlemelerin yapılmasını ve ILO düzenlemelerinin eksiksiz uygulanmasını talep etti.