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Sol Hareket, Fazıl Önder’i andı

Sol Hareket, 24 Mayıs 1958’de öldürülen Türk Eğitim Kulübü yöneticisi, İnkılapçı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, sosyalist aydın Fazıl Önder’i öldürüldüğü yerde düzenlediği etkinlikle andı.

Sol Hareket, Fazıl Önder’i andı

Sol Hareket, 24 Mayıs 1958’de öldürülen Türk Eğitim Kulübü yöneticisi, İnkılapçı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, sosyalist aydın Fazıl Önder’i öldürüldüğü yerde düzenlediği etkinlikle andı.

25 Mayıs 2018 Cuma 09:13
Sol Hareket, Fazıl Önder’i andı

Sol Hareket, 24 Mayıs 1958’de öldürülen Türk Eğitim Kulübü yöneticisi, İnkılapçı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, sosyalist aydın Fazıl Önder’i öldürüldüğü yerde düzenlediği etkinlikle andı.

Sol Hareket’ten verilen bilgiye göre, Lefkoşa Selimiye Camisi karşısında bulunan ve geçmişte Fazıl Önder’in işyeri olan binanın karşısında düzenlenen etkinlikte, Önder’in öldürüldüğü yere çiçekler bırakıldı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Abdullah Korkmazhan, Sol Hareket adına yaptığı konuşmada, sosyalist aydın Fazıl Önder’in 60 yıl önce öldürülmesiyle ilgili TMT’ye eleştirilerde bulundu.

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Önder’in kendisini Kıbrıs'ta barışa ve ortak vatan ülküsüne adayan emekçi, sosyalist bir aydın ve kararlı bir mücadeleci olduğunu söyleyen Korkmazhan, hain ilan edilerek öldürülen, cenaze töreni dahi yapılmasına izin verilmeyen ve mezarının yeri dahi bilinmeyen Fazıl Önder'i ve tüm demokrasi şehitlerini hunharca katledenleri lanetledi.

Korkmazhan, Fazıl Önder'i ve tüm demokrasi şehitlerini saygı ile andıklarını, katillerin yargılanıp, adaletin yerini bulacağı güne kadar mücadelenin süreceğini, Fazıl Önder’in halen bilinmeyen mezarının bulunması ve kendisine yakışır bir tören ile defnedilmesi için kampanya başlatmayı düşündüklerini kaydetti.


 

Son Güncelleme: 25.05.2018 12:25
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