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Sol Hareket, Ekonomik Önerilerde Bulundu

Sol Hareket, TL'nin döviz karşısında değer kaybetmesiyle başlayan sürecin büyük bir ekonomik kriz halini aldığını belirterek, kısa, orta ve uzun vadeli önerilerde bulundu.

Sol Hareket, Ekonomik Önerilerde Bulundu

Sol Hareket, TL'nin döviz karşısında değer kaybetmesiyle başlayan sürecin büyük bir ekonomik kriz halini aldığını belirterek, kısa, orta ve uzun vadeli önerilerde bulundu.

24 Mayıs 2018 Perşembe 09:55
Sol Hareket, Ekonomik Önerilerde Bulundu

Sol Hareket, TL'nin döviz karşısında değer kaybetmesiyle başlayan sürecin büyük bir ekonomik kriz halini aldığını belirterek, kısa, orta ve uzun vadeli önerilerde bulundu.

Abdullah Korkmazhan, Sol Hareket adına yaptığı yazılı açıklamada, halkı koruyucu tedbirlere alınabileceğini ifade etti. “Eşel-mobil sisteminin yeniden yürürlüğe konularak, maaş ve ücretlerin erimesinin önüne geçilmesi ve hayat pahalılığıyla doğru orantılı bir şekilde yükselmesinin sağlanması” önerisinde bulunan Korkmazhan, ithal mallardaki fonlar, akaryakıt ve petrole uygulanan fonlar ve gümrük vergilerin düşürülmesi veya kriz aşılana kadar bir süreliğine askıya alınabileceğini belirtti.

Korkmazhan, kara para ve vergi kaçakçılığının üzerine gidilmesi ve ekonominin kayıt altına alınması önerisi yaptı. Abdullah Korkmazhan, KDV ve vergilerde indirime gidilmesi, bankaların borçları ve borç faizlerini yeniden yapılandırması için çalışma ve yaptırım yapılması, ev kiralarında dövizle işlem yapan üniversite ve diğer kurumların kur sabitlemesine gitmesi veya TL’ye dönüş yapılması önerilerinde de bulundu.

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Korkmazhan, başta milletvekilleri, bakanlar ve müşavirler olmak üzere yüksek ve astronomik maaş alanlardan kesinti yapılması ve cumhurbaşkanıyla hükümetin erken federal çözüm ilan etmek için seferberlik ilan etmesi gerektiği belirtti.


 

Son Güncelleme: 24.05.2018 12:58
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