SOL HAREKET, DÖVİZ ARTIŞINA KARŞI ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİ





Sol Hareket, yükselen döviz karşısında halkın büyük bedeller ödemek durumunda kaldığını belirterek, hükümeti süratle önlem almaya çağırdı.



Sol Hareket adına açıklama yapan Kemal Gülercan yaptığı yazılı açıklamada, işçilerin, üreticilerin, esnafın, küçük işletmelerin ve halkın büyük bir kesiminin her geçen gün daha da yükselen döviz ve zorlaşan koşullar karşısında hayatta kalma mücadelesi verdiğine dikkat çekti.



Dövize karşı halkı koruyucu önlemler konusunda önerilerde bulunan Gülercan,

ithal mallardaki fonların, akaryakıt ve petrole uygulanan fonların ve gümrük vergilerinin düşürülmesi, mümkünse bir süreliğine askıya alınmasını önerdi.



Gülercan, döviz bazlı ithal ürünlere ihtiyacı azaltmak için yerli üretim ve üreticinin desteklenmesi teşvik edilmesi diğer vergilerde ve KDV’de de indirime gidilmesi gerektiğini ifade etti.



Bankaların borçları ve borç faizlerini yeniden yapılandırması için girişim yapılması gerektiğine işaret eden Gülercan, ev kiralarında, döviz ile işlem yapan üniversite ve diğer kurumların kurları sabitlemesi için çalışma başlatılması gerektiğini kaydettİ