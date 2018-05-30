"Sol Hareket : “Çocuk Koruma Programları Hayata Geçirilmeli”

Sol Hareket, Kıbrıs’ın kuzeyinde etkin bir çocuk koruma politikası olmadığını belirterek, çocuk koruma programlarının süratle ve etkin bir şekilde biran önce hayata geçirilmesi için çalışma başlatılmasını talep etti.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Raif Kanlıoğlu, Sol Hareket olarak çocuk koruma politikası ve programlarının geliştirilmesi yönünde çalışmaya ve katkı koymaya hazır olduklarını belirterek, 4’lü koalisyon hükümetini biran önce bu yönde adım atmaya çağırdı.



Son dönemde çocuk cinayetleri ve çocuk istismarının oldukça arttığına dikkat çeken Kanlıoğlu, çocukların can güvenliğini ve her türlü ihmal ve istismardan korumakla yükümlü olan devlet ve kurumlarının yetersiz kaldığını, ev içi şiddetten en olumsuz şekilde etkilenenin çocuklar olduğunu vurguladı.Çocuk koruma politikası ve programlarının çocukların sahip olduğu haklar temelinde geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Raif Kanlıoğlu, “çocukların özgürce ve onurluca yaşama, sevgi ve anlayışlı bir ortamda yetişme, şiddet ve istismardan korunma, bilgi ve becerilerini geliştirme, özgürlükçü, eşitlikçi bir eğitim alma, beden ve ruh sağlığını koruyacak sağlık hizmetine erişme, sağlıklı beslenme ve barınma, yaşamları hakkında alınacak önemli kararlarda söz söyleme hakları vardır” dedi.