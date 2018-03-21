Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
117651
ALTIN
167.415
DOLAR
3.9258
STERLİN
5.5270
EURO
4.8136
Sapık Baba Tutuklandı
SAPIK BABA TUTUKLANDI
DİKKAT! YARIN 7 SAAT ELEKTRİK YOK
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Uyuşturucu Zanlıları Teminata Bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
İç Çamaşırında Uyuşturucu İle Giriş Yapmak İstedi
UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI
banner256
Flaş Haber
Sapık Baba Tutuklandı
Kapat

SOL HAREKET, BAŞBAKANLIK KARŞISINDA EYLEM YAPTI

Sol Hareket, Başbakanlık karşısında eylem düzenleyerek, Selahattin Demirtaş’ın “Seher” adlı kitabını okudu ve İskele Piknik Alanı’nda hafta sonu düzenlenen Nevruz kutlamalarındaki tutuklamaları protesto etti.

SOL HAREKET, BAŞBAKANLIK KARŞISINDA EYLEM YAPTI

Sol Hareket, Başbakanlık karşısında eylem düzenleyerek, Selahattin Demirtaş’ın “Seher” adlı kitabını okudu ve İskele Piknik Alanı’nda hafta sonu düzenlenen Nevruz kutlamalarındaki tutuklamaları protesto etti.

21 Mart 2018 Çarşamba 20:09
SOL HAREKET, BAŞBAKANLIK KARŞISINDA EYLEM YAPTI
banner238

SOL HAREKET, BAŞBAKANLIK KARŞISINDA EYLEM YAPTI


Sol Hareket, Başbakanlık karşısında eylem düzenleyerek, Selahattin Demirtaş’ın “Seher” adlı kitabını okudu ve İskele Piknik Alanı’nda hafta sonu düzenlenen Nevruz kutlamalarındaki tutuklamaları protesto etti.
Sol Hareket’ten yapılan açıklamaya göre, Sol Hareket kurucularından Abdullah Korkmazhan, eylemdeki konuşmasında polisin ve kolluk güçlerinin tutumunu protesto ettiklerini söyledi.
Tutuklamaların kabul edilemeyeceğini kaydeden Korkmazhan, Başbakan Erhürman’a tutuklanma gerekçelerinin siyasi sorumluluğunu üstlenip üstlenmeyeceğini, Polis Genel Müdürü’nü görevden alıp almayacağını, ülkede yasaklı kitap ve Selahattin Demirtaş’ın öykü kitabı Seher’in yasak olup olmadığını sordu.
Korkmazhan, gerici, faşist bir karanlığın her yeri kuşatmaya çalıştığı, düşünce ve ifade özgürlüğünün ortadan kaldırılmaya çalışıldığı görüşünü ifade ederek buna izin vermeyeceklerini kaydetti.
Abdullah Korkmazhan, “Kitapları yasaklayabilirler, ancak okunmasını engelleyemezler” diyerek herkesi Seher kitabını okumaya davet etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LEFKOŞA’DA DOWN SENDROMU FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ
LEFKOŞA’DA DOWN SENDROMU FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ
ERHÜRMAN: “ÇOK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
ERHÜRMAN: “ÇOK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
3 Saatlik Elektrik Kesintisi…
3 Saatlik Elektrik Kesintisi…

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim