SOL HAREKET, BAŞBAKANLIK KARŞISINDA EYLEM YAPTI



Sol Hareket, Başbakanlık karşısında eylem düzenleyerek, Selahattin Demirtaş’ın “Seher” adlı kitabını okudu ve İskele Piknik Alanı’nda hafta sonu düzenlenen Nevruz kutlamalarındaki tutuklamaları protesto etti.

Sol Hareket’ten yapılan açıklamaya göre, Sol Hareket kurucularından Abdullah Korkmazhan, eylemdeki konuşmasında polisin ve kolluk güçlerinin tutumunu protesto ettiklerini söyledi.

Tutuklamaların kabul edilemeyeceğini kaydeden Korkmazhan, Başbakan Erhürman’a tutuklanma gerekçelerinin siyasi sorumluluğunu üstlenip üstlenmeyeceğini, Polis Genel Müdürü’nü görevden alıp almayacağını, ülkede yasaklı kitap ve Selahattin Demirtaş’ın öykü kitabı Seher’in yasak olup olmadığını sordu.

Korkmazhan, gerici, faşist bir karanlığın her yeri kuşatmaya çalıştığı, düşünce ve ifade özgürlüğünün ortadan kaldırılmaya çalışıldığı görüşünü ifade ederek buna izin vermeyeceklerini kaydetti.

Abdullah Korkmazhan, “Kitapları yasaklayabilirler, ancak okunmasını engelleyemezler” diyerek herkesi Seher kitabını okumaya davet etti.