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Sol Hareket Bankaları Eleştrdi… Hükümeti Protesto Etti

Sol Hareket Bankaları Eleştrdi… Hükümeti Protesto Etti

06 Ekim 2018 Cumartesi 10:11
Sol Hareket Bankaları Eleştrdi… Hükümeti Protesto Etti

KORKMAZHAN: “BANKALAR KAYIPLARINI KEYFİ BİR ŞEKİLDE HALKA ÖDETİYOR”

Sol Hareket, bankaları eleştirerek, bazı bankaların taksitlendirilmiş vadeli TL borçlarında sözleşmelere aykırı  şekilde astronomik faiz artırımına giderek, ekonomik krizden dolayı oluşan mevduat açıkları ve kayıplarını halka ödettiklerini iddia etti.

Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan,” bankaların sınırsız sömürü ve vurgununa göz yumduğunu iddia ettiği” koalisyon hükümetini  protesto etti.

“Yaşanan ekonomik kriz karşısında halkı koruyucu ve rahatlatıcı hiçbir ekonomik önlem almayan 4’lü koalisyon hükümetinin, zamlarla krizin faturasını halka ödettiğini, diğer yandan da sürekli bahaneler yaratıp, süslü sözler ile zamları meşru kılmaya çalıştığını” iddia eden Korkmazhan, “bankaların keyfi faiz artırımı karşısında hiçbir şey yapmayan hükümetin halkı yoksulluğa, iflaslara ve göçe mahkûm ettiğini” öne sğürdü.

“BİR AN ÖNCE FAİZ YASASI YAPILMALI”

Bankaların keyfi faiz artırımı ile toplumu felakete sürüklemesine izin verilmemesini talep eden Korkmazhan, “Borçların ödenememesinin ve katlanmasının esas nedeni olan birleşik faiz uygulaması derhal kaldırılmalıdır. Borcun ana parayı geçmeyeceği, fazilerin keyfi ve sınırsız bir şekilde yükseltilemeyeceği, çağdaş bir faiz yasasının bir an önce yapılması şarttır. Bunun yanında bankaların borç fazilerinde indirim yapması yönünde, gerekirse kanun hükmünde kararname ile yaptırım yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“BANKALARA YÖNELİK DENETİM SÜRECİ BAŞLATILMALI”

Bankaların kazançları, para işlemleri, kârları ve ödedikleri vergilere yönelik kapsamlı bir denetim talep eden Korkmazhan, “Bazı bankaların vergi kaçırdığı, usulsüz ve geri ödemesi olmayan krediler dağıttığı ve bazılarının ise kara para transferlerinde köprü işlevi gördüğü yönünde bir çok iddianın yanı sıra geçmişte bu yönde yaşanan ve kamuoyunun gündemine de gelen olaylar gerçekleşmiştir. Hükümet bir an önce bankalara yönelik kapsamlı bir denetim süreci de başlatmalıdır” dedi.

Son Güncelleme: 06.10.2018 13:15
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