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Sol Hareket: “Akıncı’nın ‘Guterres Çerçevesini Stratejik Bir Paket Anlaşması İlan Edelim’ Çağrısını Destekliyouz”

“ANASTASİADİS’İN AKINCI’NIN ÇAĞRISINA BİRAN ÖNCE OLUMLU CEVAP VERMESİ VE MÜZAKERELERİN GUTERRES ÇERÇEVESİ TEMELİNDE YENİDEN BAŞLAMASI GEREKİR”

Sol Hareket: “Akıncı’nın ‘Guterres Çerçevesini Stratejik Bir Paket Anlaşması İlan Edelim’ Çağrısını Destekliyouz”

“ANASTASİADİS’İN AKINCI’NIN ÇAĞRISINA BİRAN ÖNCE OLUMLU CEVAP VERMESİ VE MÜZAKERELERİN GUTERRES ÇERÇEVESİ TEMELİNDE YENİDEN BAŞLAMASI GEREKİR”

06 Mayıs 2018 Pazar 09:25
Sol Hareket: “Akıncı’nın ‘Guterres Çerçevesini Stratejik Bir Paket Anlaşması İlan Edelim’ Çağrısını Destekliyouz”

“ANASTASİADİS’İN AKINCI’NIN ÇAĞRISINA BİRAN ÖNCE OLUMLU CEVAP VERMESİ VE MÜZAKERELERİN GUTERRES ÇERÇEVESİ TEMELİNDE YENİDEN BAŞLAMASI GEREKİR”

Sol Hareket, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Guterres 
çerçevesini stratejik bir paket anlaşması ilan edelim” çağrısını desteklediklerini vurguladı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Akıncı’nın çağrısına biran önce olumlu cevap vermesi ve müzakerelerin Guterres çerçevesi temelinde yeniden başlaması gerektiğini kaydetti.

Sol Hareket adına açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, Anastasiadis’in müzakerelerde ele alınacak detayları şimdiden tartışmaya açarak süreci yokuşa süremeye son vermesi gerektiğini dile getirdi ve ortada tek bir Guterres çerçevesi  olduğunu ifade  etti.

Guterres Çerçevesinin federal çözüm için her iki toplumun beklentilerini dengeli bir şekilde karşılayan bir yol haritası olduğunu kaydeden Korkmazhan, BM Genel Sekreterinin çizdiği çerçeve içerisinde 6 başlığın bir paket olarak ve paralel bir şekilde sonuçlandırılması gerektiğinin altını çizdi. 

Guterres Çerçevesinin, Crans-Montana’da tüm taraflarca kabul edilen ve görüşmelerin başında BM Genel Sekreteri tarafından sunulan bir belge olduğunu ifade eden Korkmazhan, “Çözüm karşıtı statükocu kesimlerin hep bir ağızdan Guterres Çerçevesini ve federal çözümü şeytanlaştırma çabaları yeni değildir. Tüm çabaları çözüm sürecini engellemektir” dedi.

Korkmazhan iki devletli konfederasyon ve başkanlık sistemi tartışmaları başlatma gayreti içerisinde olanların, Kıbrıslı Türkleri gerçekleşmesi mümkün olmayan yeni maceralara sürüklemelerine izin vermeyeceklerini  de kaydetti.

 

Son Güncelleme: 06.05.2018 12:30
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