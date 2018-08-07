banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
hafif yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95594
ALTIN
206.364
DOLAR
5.2935
STERLİN
6.8511
EURO
6.1385
Tabuzohuson 6 ay hapse mahkum edildi
6 AY HAPİS YATACAK
Ay tutuklu yargılanacak
AY TUTUKLU YARGILANACAK
Tasun kardeşler tutuklu yargılanacak
TASUN KARDEŞLER TUTUKLU YARGILANACAK
Özgürgün: “İnanç ve kararlılığın zirvesi”
ÖZGÜRGÜN: “İNANÇ VE KARARLILIĞIN ZİRVESİ”
banner282
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

Sol Hareket: “Açıklanan Asgari Ücret, Asgari Ücret Değil Sefalet Ücretidir”

Sol Hareket, “işçi ve çalışanlar sadaka değil insanca yaşayacakları asgari ücret istiyorlar. Son açıklanan asgari ücret, asgari ücret değil sefalet ücretidir” dedi.

Sol Hareket: “Açıklanan Asgari Ücret, Asgari Ücret Değil Sefalet Ücretidir”

Sol Hareket, “işçi ve çalışanlar sadaka değil insanca yaşayacakları asgari ücret istiyorlar. Son açıklanan asgari ücret, asgari ücret değil sefalet ücretidir” dedi.

07 Ağustos 2018 Salı 10:26
Sol Hareket: “Açıklanan Asgari Ücret, Asgari Ücret Değil Sefalet Ücretidir”

Sol Hareket, “işçi ve çalışanlar sadaka değil insanca yaşayacakları asgari ücret istiyorlar. Son açıklanan asgari ücret, asgari ücret değil sefalet ücretidir” dedi.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, “Sol ve emek adına hükümette olduğunu iddia edenleri şiddetle protesto ediyoruz” ifadesini kullandı.

Halkın büyük bir kesiminin yaşanmakta olan ekonomik krizin altında ezildiği ve kaderi ile baş başa bırakıldığını ifade eden Korkmazhan, halkı koruyucu tedbirleri hayata geçirmesi gereken hükümetin krizin faturasını çalışanlara kestiğini iddia etti.

Ülke büyük bir ekonomik kriz ve korkunç bir hayat pahalılığı yaşandığını, şu anki asgari ücret ile yaşamanın imkansız olduğunu dile getiren Korkmazhan, asgari ücrete insanca yaşama olanak sağlayacak düzeyde artış yapılmadığını savundu ve asgari ücretin belirlenme yönteminin demokratikleştirilmesini, eşel-mobil uygulamasının bir an önce uygulamaya konmasını talep etti.

“FEDERAL ÇÖZÜM İÇİN SEFERBERLİK İLAN EDİLMELİ”

Yaşanan ekonomik kriz ve sorunların temel kaynağının Türkiye ekonomisindeki istikrarsızlık ve kriz olduğunu kaydeden Korkmazhan,  tek çıkış yolunun kapsamlı çözüm olduğunu ve erken federal çözüm için seferberlik ilan edilmesi gerektiğini ifade etti.

 

banner288
Son Güncelleme: 07.08.2018 13:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Bakanlar Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Kktc Turizmi Bursa’da Tanıtılıyor
Kktc Turizmi Bursa’da Tanıtılıyor
8 Ağustos Şanlı Erenköy Direnişi... Tmt Derneği:” Onur Ve Gururla Anıyoruz”
8 Ağustos Şanlı Erenköy Direnişi... Tmt Derneği:” Onur Ve Gururla Anıyoruz”
Kktok, Lefke Şenlikleri Kapsamında “lefke Ralli Sprint” Düzenleyecek
Kktok, Lefke Şenlikleri Kapsamında “lefke Ralli Sprint” Düzenleyecek
Lefkoşa’da Güpegündüz Araba Çalan 2 Kişi İle Teşvik Eden 1 Kişi Tutuklandı
Lefkoşa’da Güpegündüz Araba Çalan 2 Kişi İle Teşvik Eden 1 Kişi Tutuklandı
Ubp Milletvekili Öztürk Hükümeti Eleştirdi
Ubp Milletvekili Öztürk Hükümeti Eleştirdi
Özgürgün: “İnanç ve kararlılığın zirvesi”
Özgürgün: “İnanç ve kararlılığın zirvesi”
LTB Başkanı Harmancı, Kuir Kıbrıs Aktivistleri İle Görüştü!
LTB Başkanı Harmancı, Kuir Kıbrıs Aktivistleri İle Görüştü!
Mahkeme, Karaoğlanoğlu’ndaki Bir Arazi İçin Bakanlar Kurulu Kararının “Yürütülmesinin Durdurulması” Yönünde Emir Verdi
Mahkeme, Karaoğlanoğlu’ndaki Bir Arazi İçin Bakanlar Kurulu Kararının “Yürütülmesinin Durdurulması” Yönünde Emir Verdi
İzcan: “ekonomik Kriz Karşısında Hükümet Çaresiz Ve Aciz Bir Şekilde İzleyici Durumunda”
İzcan: “ekonomik Kriz Karşısında Hükümet Çaresiz Ve Aciz Bir Şekilde İzleyici Durumunda”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim