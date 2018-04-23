Şoke oldu! Her ayağa kalktığında vücudunda bunlar oluyordu…

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki adı açıklanmayan kadın, karın bölgesinde 22 yaşından beri şiddetli karın ağrıları çekiyordu. Sürekli olarak doktorlara danışan ve ağrılarının nedenini öğrenmeye çalışan uzun süre ağrılarının nedenini bulamadı. “Ayağa kalktığımda sanki içimde bir top varmış gibi hissediyorum” ifadelerini kullanan kadının imdadına Doktor Akshay Sood yetişti.

Detroit’teki Henry Ford hastanesinde görevli olan Doktor Sood, yaptığı muayeneler sonucunda, talihsiz kadında ender görülen ve nephroptosis olarak da bilinen “Yüzen Böbrek Sendromu” bulunduğunu fark etti. Buna göre kadının sağ böbreği, vücut her dikey pozisyona geldiğinde kalça bölgesine doğru kayıyordu.

Acil olarak tedaviye başlayan Doktor Sood ve ekibi gerçekleştirdikleri operasyon sonucunda kadını sağlına kavuşturmayı başardı.

Yüzen Böbrek Sendromu’nun vücuttaki yağ oranıyla ilgili olduğu ve teşhisinin çok zor bir hastalık olduğu biliniyor.

Vakayla ilgili makale 17 Nisan tarihli BMJ Case Reports dergisinde yayımlandı.