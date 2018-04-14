“SOKAKTA SANAT VAR, SANATA DOKUNUYORUZ” ETKİNLİĞİ NAMIK KEMAL MEYDANI’NDA SANATÇILARI BİR ARAYA GETİRDİ

Gazimağusa Belediyesi, 15 Nisan Dünya Sanat Günü kapsamında “Sokakta sanat var, sanata dokunuyoruz” etkinliğini gerçekleştirerek, sanat atölyelerini ve halkı suriçinde buluşturdu.



Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklama şöyle:



“Zafer Anıtı Çemberi’nden kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlik Namık Kemal Meydanı’nda Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in tuvale ilk fırça darbesini atmasıyla başladı. Sanatçıların canlı performansları ve sanat atölyelerinin çalışmaları ile suriçini açık hava sanat atölyesine dönüştüren etkinlik meydan ve civarında sanatçıları bir araya getirdi. Müzisyenlerin şarkı söylediği, ressamların resim yaptığı ve dans gösterilerinin yer aldığı etkinlikte tarihle sanatın bütünleşmesi yaşandı. Etkinliğin ardından Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla Buğday Camii’nde ise Kıbrıs’ın tarihini yansıtan geçmişten günümüze fotoğraf sergisi Başkan İsmail Arter tarafından açıldı.



Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter Namık Kemal Meydanı’nda yaptığı konuşmada, bir ilk olarak geçtiğimiz yıl yaptıkları etkinliğin bu yıl 2.’sinin yaptıklarını ifade ederek, “bu tarihi şehirde bu tarihi meydanda bu kadar sanatı ve sanatçıları gördükten sonra Gazimağusa’nın ülkenin kültür-sanat başkenti olduğunu hep söylerdim bugün bunu ilan ediyorum. “dedi. Yollarına son sürat devam edip Gazimağusa’daki sanatçıları ülkemizde ve yurt dışında tanıtmaya devam edeceklerini belirten Arter, “ne kadar çok sanat o kadar çok barış, kardeşlik, sevgi ve aşk demektir” diye konuştu. Başkan İsmail Arter, bu kente gönüllü olarak verdikleri hizmetlerden dolayı tüm sanatçılara teşekkür etti.”