banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97655
ALTIN
219.687
DOLAR
5.5780
STERLİN
7.3011
EURO
6.4086
Motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı
FECİ KAZA: 1 AĞIR YARALI
Uyuşturucu zanlıları teminata bağlandı
Uyuşturucu zanlıları teminata bağlandı
Lapta’da tecavüz soruşturması
Lapta’da tecavüz soruşturması
Sokak ortasında tüfekle tehdit
Sokak ortasında tüfekle tehdit
banner282

Sokak ortasında tüfekle tehdit

Taşkınköy’de Kemal Aksay Caddesi üzerinde, zanlı Erdal Dağaşaner ve Birkan Deveci aralarında kız meselesinden ötürü çıkan kavga neticesinde Dağaşaner’in aracı içersinde muhafaza etmiş olduğu ve içerisinde fişenk bulunan avtüfeğini doğrultarak Deveci’yi korkutmaya çalışması üzerine yapılan ihbar neticesinde tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Sokak ortasında tüfekle tehdit

Taşkınköy’de Kemal Aksay Caddesi üzerinde, zanlı Erdal Dağaşaner ve Birkan Deveci aralarında kız meselesinden ötürü çıkan kavga neticesinde Dağaşaner’in aracı içersinde muhafaza etmiş olduğu ve içerisinde fişenk bulunan avtüfeğini doğrultarak Deveci’yi korkutmaya çalışması üzerine yapılan ihbar neticesinde tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Ekim 2018 Perşembe 16:46
Sokak ortasında tüfekle tehdit

Sokak ortasında tüfekle tehdit

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manset Özel Haber


Taşkınköy’de Kemal Aksay Caddesi üzerinde, zanlı Erdal Dağaşaner ve Birkan Deveci aralarında kız meselesinden ötürü çıkan kavga neticesinde Dağaşaner’in aracı içersinde muhafaza etmiş olduğu ve içerisinde fişenk bulunan avtüfeğini doğrultarak Deveci’yi korkutmaya çalışması üzerine yapılan ihbar neticesinde tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemde mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru İzlem Civisilli olayla ilgili bulguları aktardı. Civisilli huzurda bulunan zanlı Erdal Dağaşaner’in Taşkınköy’de Kemal Aksay Caddesi üzerinde 17 Ekim tarihinde saat 21.30 sıralarında, umumi bir yer olan sokak ortasında kız meselesi yüzünden kavga ettiği Birkan Deveci’yi korkutmak maksadı ile kullanımındaki HC 599 plakalı Toyota Vitz marka araçtan  içerisinde fişenk bulunan avtüfeğini alarak Deveciyi korkutmak maksadı ile Deveci’ye yönelttiğini söyledi. Polis zanlının şikayet üzerine tasarufunda avtüfeği ile tespit edilerek yalalandığını ve aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlanması üzerine uygun bir teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldığını söyledi.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 

Anahtar Kelimeler:
TüfekMAGANDALIK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atun: “seçilirsem Ubp’yi İktidara Taşıyacağım”
Atun: “seçilirsem Ubp’yi İktidara Taşıyacağım”
Meclis Komitesi Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı’nın Genel Görüşmesini Yaptı
Meclis Komitesi Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı’nın Genel Görüşmesini Yaptı
Maliye Bakanı Denktaş, Bay-sen Heyetini Kabul Etti
Maliye Bakanı Denktaş, Bay-sen Heyetini Kabul Etti
"kızılay Kampüste" Projesi Kapsamında Ydü'de 161 Ünite Kan Toplandı
Ilgaz’da Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Ilgaz’da Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Kıbrıs Türk Ticaret Odası İle Silifke Ticaret Odası Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı
Kıbrıs Türk Ticaret Odası İle Silifke Ticaret Odası Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı
Motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı
Motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı
Hemşire ve Ebelerden hükümete “hayat pahalılığı” uyarısı …
Hemşire ve Ebelerden hükümete “hayat pahalılığı” uyarısı …
Mormenekşe Kadınlar Birliği Öncülüğünde Muratağa Meydanı’nda Hafta Sonu Şenlik Düzenlenecek
Mormenekşe Kadınlar Birliği Öncülüğünde Muratağa Meydanı’nda Hafta Sonu Şenlik Düzenlenecek
Erhürman: “Siyasi eşitlik olmazsa olmazımızdır“
Erhürman: “Siyasi eşitlik olmazsa olmazımızdır“

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim