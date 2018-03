ŞOK! KKTC'de Tarihi Geçmiş Gıdalar Piyasada

KKTC’DE TARİHİ GEÇMİŞ GIDALAR PİYASADA



Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin “üretimin ve üreticinin kökünü kazıyacağı” gerekçesi ile reddettiği ‘’Tarım Reform Paketi’’ Havyancılar Birliği’nden de kabul görmüyor. Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları, Star Kıbrıs’a yaptığı açıklamada reforma paketiyle yıllık hayvancının 7 milyon TL zarara uğrayacağını öne sürdü. Mevcut uygulamada süt verimliliğine göre teşvik verildiğini, pakette ise hayvan başına destek verilmesinin ön görüldüğünü ifade eden Naimoğluları, “Bu paket Sadece hayvancılığı geriye götürecek” dedi.



Tarım ve hayvancılıkta bütçe kesintisinin söz konusu olamayacağını kaydeden Naimoğluları, reform yapmak isteyen hükümetin öncelikle ithal ürünlere düzenleme ve kontrol getirmesi gerektiğini söyledi. Naimoğluları, son kullanma tarihleri geçmek üzere olan et ve süt ürünlerinin ülkeye ithal edildiğini ve KKTC’de paketlenerek tarihlerinin uzatıldığını öne sürerek, ithal ürünlerin orijinal paketleri ile getirilmesinin şart olduğunu dile getirdi.



ÜRETİMDE KALİTE DÜŞER



Hükümetin, ‘’Tarım Reform Paketi’ ’ile hayvancılığı geriye doğru götüreceğini öne süren Naimoğluları, pakette verimlilik üzerine değil, hayvan başına doğrudan gelir desteği verilmesinin ön görüldüğünü savundu. Pakete karşı olduklarını, gerekçelerini Tarım Bakanlığı’na sunduklarını kaydeden Naimoğluları, sadece havyan yetiştiricilerinin değil süt imalatçılarının da karşı olduğunu belirtti.



Naimoğluları, mevcut uygulamada süt verimliliğine göre teşvik verildiğini, pakette ise hayvan başına destek verilmesinin ön görüldüğünü ifade ederek, “Bu sadece verimliliği düşürür. Çünkü bu şekilde uygulamada hayvanına bakan da bakmayan da aynı teşviki alacak. O zaman üretimde kalitede düşecek” dedi.



HAYVANCININ CEBİNDEN 7 MİLYON ÇALINACAK



Naimoğluları, ayrıca kuru tarıma verilen destek ile yem bitkisi üretimine verilen destek arasında 8 lira fark olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti: “Kuru tarımı dönüm başına 32 TL, yem bitkisi için ise 40 lira verilmesi öngörülüyor. Bu durumda tarlasına bakan da bakmayan da teşvik alabilecekken, yem bitkisi için ayrılan tutar ise poşet ve paketlemeye dahi yetmiyor. Hem girdi maliyetlerinin düşmesi hem de yem açısından üretimin artması için daha fazla teşvik verilmesi gerekiyor. Reforma adı altında hayvancının cebinden yıllık 7 milyon TL para çalınacak. Bu paket sadece hayvancılığı geriye götürecek. Biz yıllarca üretimi artırmak için birçok çalışmalar yaptık. Kimsenin bunu bozmasına izin vermeyeceğiz.”



KORKUNÇ İDDİA: TARİHİ GEÇMİŞ GIDALAR YİYİYORUZ



Tarım ve hayvancılıkta bütçe kesintisinin söz konusu olamayacağını kaydeden Naimoğluları, reform yapmak isteyen hükümetin öncelikle ithal ürünlere düzenleme ve kontrol getirmesi gerektiğini ifade etti.



Naimoğluları, son kullanma tarihleri geçmek üzere olan et ve süt ürünlerinin ülkeye ithal edildiğini ve KKTC’de paketlenerek tarihlerinin uzatıldığını öne sürerek, ithal ürünlerin orijinal paketleri ile getirilmesinin şart olduğunu dile getirdi.



Naimoğluları şunları iddia etti: “Son kullanma tarihleri geçmek üzere olan et ve süt ürünleri, KKTC’de paketlenerek, süreleri uzatılıyor. Ve bu ürünler piyasada ucuza satılmaya başlanıyor. Bu ürünlerin orijinal paketleri ile ülkeye ithal edilmesi lazımdır. O zaman görecekler ki fiyatları daha pahalı olacaktır. Ancak onun yerine insan sağlığını hiçe sayan uygulamalara göz yumuluyor.”



İTHAL ÜRÜNLERE DÜZENLEME ŞART



Naimoğluları, ayrıca ithal ürünlerde fon uygulaması olmadığını, Türkiye’de ithal et ve süt ürünlerine yüzde 80 oranında fon uygulandığını belirterek, KKTC’de beyaz peynirden kaşara birçok tür süt ürünü üretimi yapıldığını, hükümetin eğer bir ürün ülkede üretiliyorsa o ürüne ithal yasağı getirmesi ya fon uygulaması ya da kota koyması gerektiğini söyledi.



Naimoğluları, “Biz çok zengin bir ülke miyiz fon uygulamıyoruz. Hem tarihi geçmek üzere olan ürünlere fon uygulanmıyor, ucuza iç piyasaya sürülmesine izin veriliyor hem de yerli ürünlerin tüketimine darbe vuruluyor. İthal ürünlere düzenleme getirildiği zaman yerli üretim ve tüketim artacak hem de insanların tarihi geçmiş gıdalar yemesi engellenecek” dedi.



