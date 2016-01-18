ŞOK İDDİA

Geçirdiği ameliyatın ardından hayatını kaybeden Fikri Orakçıoğlu’nun otopsi raporuyla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı





Geçirdiği ameliyatın ardından hayatını kaybeden Fikri Orakçıoğlu’nun otopsi raporuyla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Konuyla ilgili bilgi veren güvenilir bir kaynak Orakçıoğlu’nun otopsi raporunu İstanbul Adli Tıp Merkezinden soruşturduklarını ve kendilerine “Biz raporu uzun bir süre önce KKTC’deki yetkili mercie gönderdik” yanıtı aldıklarını belirtti.





4 ay geçti





18 Eylül 2015 Günü geçirdiği ameliyattın ardından hayatını kaybeden Fikri Orakcıoğlu’nun ölümünün ardından 4 ay geçti. Olayın ardından aile ile görüşen Sağlık Bakanlığı müsteşarı Ömer Gür hastane ile ilgili gerekli soruşturmanın tamamlandığını ve soruşturma raporlarının kendilerinde olduğunu söyleyerek, konu ile ilgili tarafsız bir soruşturma memuru atadıklarını da aileye bildirmişti. Bunun yanında bu soruşturma memurun olaya da adı geçen kişilerin yanında ailenin de yazılı ve sözlü ifadeleri alacağı söylenmişti, fakat durum böyle olmadı soruşturma memuru aileden hiçbir yazılı ifade almadı.





“Muhatap biz değiliz”





Konuyla ilgili konuşan Sağlık Bakanı Salih İzbul ise, Bakanlık tarafından soruşturmanın kapandığını çünkü 2 muhatabın artık kamuda çalışmadığını söyleyip topu Tabipler Birliğine atmış, hatta ve hatta gazetemize otopsi sonucunun hala gelmediğini ve vurgulamıştı. Tabipler Birliği Başkanı Filiz Besim ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, Bakanın açıklamalarını doğru bulmayarak, “Sağlı bakanı tüm ülkenin, tüm hekimlerin ve tüm hastanelerin bakanıdır, sadece kamunun bakanı değildir” şeklinde açıklamalarda bulundular.





Aile eylemlerle olayı sıcak tutmaya çalışıyor



