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Şok İddia

Orakçıoğlu’nun raporu bakanlıkta

Şok İddia

Orakçıoğlu’nun raporu bakanlıkta

18 Ocak 2016 Pazartesi 12:22
Şok İddia
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 ŞOK İDDİA

Geçirdiği ameliyatın ardından hayatını kaybeden Fikri Orakçıoğlu’nun otopsi raporuyla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı

Geçirdiği ameliyatın ardından hayatını kaybeden Fikri Orakçıoğlu’nun otopsi raporuyla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Konuyla ilgili bilgi veren güvenilir bir kaynak Orakçıoğlu’nun otopsi raporunu İstanbul Adli Tıp Merkezinden soruşturduklarını ve kendilerine “Biz raporu uzun bir süre önce KKTC’deki yetkili mercie gönderdik” yanıtı aldıklarını belirtti.

4 ay geçti

18 Eylül 2015 Günü geçirdiği ameliyattın ardından hayatını kaybeden Fikri Orakcıoğlu’nun ölümünün ardından 4 ay geçti. Olayın ardından aile ile görüşen Sağlık Bakanlığı müsteşarı Ömer Gür hastane ile ilgili gerekli soruşturmanın tamamlandığını ve soruşturma raporlarının kendilerinde olduğunu söyleyerek, konu ile ilgili tarafsız bir soruşturma memuru atadıklarını da aileye bildirmişti. Bunun yanında bu soruşturma memurun olaya da adı geçen kişilerin yanında ailenin de yazılı ve sözlü ifadeleri alacağı söylenmişti, fakat durum böyle olmadı soruşturma memuru aileden hiçbir yazılı ifade almadı.

“Muhatap biz değiliz”

Konuyla ilgili konuşan Sağlık Bakanı Salih İzbul ise, Bakanlık tarafından soruşturmanın kapandığını çünkü 2 muhatabın artık kamuda çalışmadığını söyleyip topu Tabipler Birliğine atmış, hatta ve hatta gazetemize otopsi sonucunun hala gelmediğini ve vurgulamıştı. Tabipler Birliği Başkanı Filiz Besim ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, Bakanın açıklamalarını doğru bulmayarak, “Sağlı bakanı tüm ülkenin, tüm hekimlerin ve tüm hastanelerin bakanıdır, sadece kamunun bakanı değildir” şeklinde açıklamalarda bulundular.

Aile eylemlerle olayı sıcak tutmaya çalışıyor

Soruşturma, otopsi gibi sorularına cevap ve muhatap bulamayan Fikri Orakcıoğlu’nun ailesi ve sevenleri ise çareyi geçtiğimiz gün Sağlık Bakanlığı önünde kafalarındaki sorulara belki cevap buluruz umuduyla eylem yapmakta buldu.





Son Güncelleme: 18.01.2016 12:22
Anahtar Kelimeler:
Şok İddiaFikri Orakçıoğlu ŞOK İDDİA
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