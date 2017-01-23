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Şok Geçirdi

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23 Ocak 2017 Pazartesi 08:48

Şok Geçirdi

Şok Geçirdi
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Yalçınkaya şok geçirdi
Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda yönetimindeki LY 653 plakalı araç ile dikkatsizce şerit değiştirmeye çalışan Fatma Yalçınkaya önce van araca ardında bariyerlere çarparak durabildi


Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda dün saat 11.15 raddelerinde meydana gelen trafik kazası trafiği aksattı.

Kazanın ardından savrulan araçlar polis gelene kadar beklerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

33 yaşındaki Fatma Yalçınkaya, yönetimindeki LY 653 plakalı salon aracı ile seyrettiği esnada, şerit değiştirmeye çalışırken, birinci şeritte 46 yaşındaki Mehmet Altuğrul’un kullanımındaki JG 592 plakalı van araca çarptı.



Bariyerlere çarparak durabildi

Van araca çarparak direksiyon hâkimiyetini kaybederek aracı ile savrulan Fatma Yalçınkaya, yolun solundaki Karayolları Dairesi’ne ait bariyerlere çarparak durabildi. Kazanın ardından yaralı olmaması sevindirici oldu.

LY 653 plakalı aracın sürücüsü Fatma Yalçınkaya, büyük şok yaşarken, “Nasıl olduğunu anlamadım ben yolumda gidiyordum her şey bir anda oldu” dedi.

Hasar 9 bin 500 TL

Polisten edinilen bilgide kaza sonrası LY 653 plakalı araçta 8 bin TL, JG 592 plakalı van araçta bin 500 TL, Yalçınkaya’nın çarparak durduğu bariyerlerde bin 500 TL hasar meydana geldiği öğrenildi

Havadis



 
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