ŞOK! 11 YILLIK EVLİ KADINA...

Kıbrıs kökenli Erbay Güncay ile 11 yıldır evli ve ikiz bebeklere sahip olan Meral Güncay’ın, polis raporunda, vatandaş olması için Erbay Güncay ile sahte evlilik yaptığı belirtildiği için vatandaş yapılmadığı öne sürülüyor.Meral Güncay yaptığı açıklamada, kendisinin 11 yıldır kocası Erbay Güncay ile evli olduğunu ve bu evlilikten ikiz çocukları olduğunu ifade etti. Güncay açıklamasında, “Kocam Kıbrıslı Türk’tür. Bende oturma izninden kurtulmak ve vatandaş olmak için İçişleri Bakanlığına müracaat ettim. Polis soruşturma için evimize geldi. Ben geldiklerinde evde o an yoktum. Bakkal ve diğer ihtiyaçlarımı almak için evden dışarı çıkmıştım. Zaten bir insan bütün gün evde kalamaz. Beni evde bulamamışlar diye evliliğimin sahte olduğunu ileri sürdüler” dedi.Güncay açıklamasına devamına, “bir insan 11 yıl evliliği sahte olsa nasıl sürdürebilir?” diyerek “Üstüne üstlük bu evlilikten ikiz çocuk nasıl yapar? Polis komşularımdan da evliliğim hakkında soruşturma yapmış. Onlarda eşim ile uzun yıllar evli olduğumu söyledi” dedi. Polisin kendisinden DNA testi istediğini belirten Meral Güncay, “onu da yaptırttım. DNA testlerinin raporları sanırım Polise gönderilecek” dedi.İkiz çocuk annesi Güncay, “bize bu eziyet neden yaptırılıyor anlamıyorum. Bir polis bize inat gitti tüm bu durumlar onun başının altından çıkıyor” diyerek feryat etti.