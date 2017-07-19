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19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:58

ŞOK! 11 YILLIK EVLİ KADINA...

ŞOK! 11 YILLIK EVLİ KADINA...
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11 yıllık evli kadına "sahte evlilik" iddiasıyla vatandaşlık verilmiyor

KKTC’ yaşanan anomaliliklere bir yenisi daha eklendi. Lefkoşa’da Surlar İçinde yaşamakta olan 11 yıllık evli Meral Güncay’a “sahte evlilik yaptığı” gerekçesi ile vatandaşlık verilmiyor.

Kıbrıs kökenli Erbay Güncay ile 11 yıldır evli ve ikiz bebeklere sahip olan Meral Güncay’ın, polis raporunda, vatandaş olması için Erbay Güncay ile sahte evlilik yaptığı belirtildiği için vatandaş yapılmadığı öne sürülüyor.

“EVDE YOKTUM DİYE EVLİLİĞİM SAHTE DEDİLER”

Meral Güncay yaptığı açıklamada, kendisinin 11 yıldır kocası Erbay Güncay ile evli olduğunu ve  bu evlilikten ikiz çocukları olduğunu ifade etti. Güncay açıklamasında, “Kocam Kıbrıslı Türk’tür. Bende oturma izninden kurtulmak ve vatandaş olmak için İçişleri Bakanlığına müracaat ettim. Polis soruşturma için evimize geldi. Ben geldiklerinde evde o an yoktum. Bakkal ve diğer ihtiyaçlarımı almak için evden dışarı çıkmıştım. Zaten bir insan bütün gün evde kalamaz. Beni evde bulamamışlar diye evliliğimin sahte olduğunu ileri sürdüler” dedi.

DNA TESTİ İSTENDİ

Güncay açıklamasına devamına, “bir insan 11 yıl evliliği sahte olsa nasıl sürdürebilir?” diyerek “Üstüne üstlük bu evlilikten ikiz çocuk nasıl yapar? Polis komşularımdan da evliliğim hakkında soruşturma yapmış. Onlarda eşim ile uzun yıllar evli olduğumu söyledi” dedi. Polisin kendisinden DNA testi istediğini belirten Meral Güncay, “onu da yaptırttım. DNA testlerinin raporları sanırım Polise gönderilecek” dedi.

“BİR POLİS İNAT ETTİ”

İkiz çocuk annesi Güncay, “bize bu eziyet neden yaptırılıyor anlamıyorum. Bir polis bize inat gitti tüm bu durumlar onun başının altından çıkıyor” diyerek feryat etti.   
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ŞOK! 11 YILLIK EVLİ KADINA...
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