Soğancı: 'İskele'deki Çalışma Dairesi İle Sosyal Sigortalar Dairesi Binası Hem Güvensiz, Hem Yetersiz'

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), İskele İlçesi'ndeki Çalışma Dairesi ile Sosyal Sigortalar Daireleri'nin hizmet verdiği binanın durumunun çok kötü olduğunu, binanın yetersizliğinin yanı sıra, altyapı eksikliğinin hem sağlıklı hizmet verilmesini olumsuz etkilediğini, hem de çalışanların huzur ve motivasyonunu bozduğunu kaydetti.

TDP İskele İlçe Başkanı Cemaliye Soğancı, İskele'de Sosyal Sigortalar ile Çalışma Dairesi'nin hizmet verdiği binanın çok kötü durumda olduğunu, bina duvarlarındaki dökülmelerin yanı sıra çatlaklar oluştuğunu, bina tavanında bakımsızlıktan dolayı çökme yaşanabileceğini, hem çalışanların hem de orayı kullanan vatandaşların başına binadan kaynaklı kötü bir olay gelebileceğini belirterek, devletin, hükümetin, çalışanına, vatandaşına verdiği değerin bu olmaması gerektiğini ifade etti.

Soğancı yaptığı yazılı açıklamada, ilgili bakanın binayı ziyaret ederek gözlemlediğini ve acı gerçeği görmesine rağmen gerekeni halen yapmadığını savunarak, verilen sözlerin tutulmasını istedi.

Dairenin taşınacağı yerin tespit edildiğini, projenin çizilerek imzaların atıldığını ancak bir türlü yürürlüğe girmediğini kaydeden Soğancı, projenin ortadan kaybolduğunun iddia edildiğini belirterek, dairenin başka bir binada kiraya gitmesi için protokol imzalanmasına ve altyapının yapılmasına rağmen dairenin bir türlü taşınmadığını ileri sürdü.

İskele'nin kâğıt üzerinde ilçe olmasına rağmen, gerçekten ilçe olmasını sağlayacak kararların alınmadığını, altyapı hizmetlerinin bölgeye götürülmediğini savunan Soğancı, bölgeye ve bölge insanına hep ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılmasının kabul edilebilir olmadığını belirtti.

İlgili kişi ve kurumları bu sorunu bir an önce çözecek adımları atmaya davet eden Soğancı, TDP olarak konunun takipçisi olacaklarını da ifade etti.