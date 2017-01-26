FLAŞ HABER

Önlem Alınmalı

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Ocak 2017 Perşembe 11:56

Soğancı: "İskele'deki Çalışma Dairesi İle Sosyal Sigortalar Dairesi Binası Hem Güvensiz, Hem Yetersiz"

Soğancı: 'İskele'deki Çalışma Dairesi İle Sosyal Sigortalar Dairesi Binası Hem Güvensiz, Hem Yetersiz'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), İskele İlçesi'ndeki Çalışma Dairesi ile Sosyal Sigortalar Daireleri'nin hizmet verdiği binanın durumunun çok kötü olduğunu, binanın yetersizliğinin yanı sıra, altyapı eksikliğinin hem sağlıklı hizmet verilmesini olumsuz etkilediğini, hem de çalışanların huzur ve motivasyonunu bozduğunu kaydetti.

TDP İskele İlçe Başkanı Cemaliye Soğancı, İskele'de Sosyal Sigortalar ile Çalışma Dairesi'nin hizmet verdiği binanın çok kötü durumda olduğunu, bina duvarlarındaki dökülmelerin yanı sıra çatlaklar oluştuğunu, bina tavanında bakımsızlıktan dolayı çökme yaşanabileceğini, hem çalışanların hem de orayı kullanan vatandaşların başına binadan kaynaklı kötü bir olay gelebileceğini belirterek, devletin, hükümetin, çalışanına, vatandaşına verdiği değerin bu olmaması gerektiğini ifade etti.

Soğancı yaptığı yazılı açıklamada, ilgili bakanın binayı ziyaret ederek gözlemlediğini ve acı gerçeği görmesine rağmen gerekeni halen yapmadığını savunarak, verilen sözlerin tutulmasını istedi.

Dairenin taşınacağı yerin tespit edildiğini, projenin çizilerek imzaların atıldığını ancak bir türlü yürürlüğe girmediğini kaydeden Soğancı, projenin ortadan kaybolduğunun iddia edildiğini belirterek, dairenin başka bir binada kiraya gitmesi için protokol imzalanmasına ve altyapının yapılmasına rağmen dairenin bir türlü taşınmadığını ileri sürdü.

İskele'nin kâğıt üzerinde ilçe olmasına rağmen, gerçekten ilçe olmasını sağlayacak kararların alınmadığını, altyapı hizmetlerinin bölgeye götürülmediğini savunan Soğancı, bölgeye ve bölge insanına hep ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılmasının kabul edilebilir olmadığını belirtti.

İlgili kişi ve kurumları bu sorunu bir an önce çözecek adımları atmaya davet eden Soğancı, TDP olarak konunun takipçisi olacaklarını da ifade etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 Yaşındaki Nefes İçin Yardım Kampanyası… 6 Yaşındaki Nefes İçin Yardım Kampanyası…
Ctp Gençlik Örgütü’nden Dün Yaşanan Okul Minibüsü Kazasıyla İlgili Açıklama Ctp Gençlik Örgütü’nden Dün Yaşanan Okul Minibüsü...
Öğrenciler Karaoğlanoğlu Kervansaray Parkı’na Fidan Dikti Öğrenciler Karaoğlanoğlu Kervansaray Parkı’na...
Dikkat! Yarın Dört Köyde Elektrik Kesintisi Olacak Dikkat! Yarın Dört Köyde Elektrik Kesintisi Olacak
Sdp Başkanı Tunalı Sennaroğlu’nun Ubp’ye Katılmasını Eleştirdi Sdp Başkanı Tunalı Sennaroğlu’nun Ubp’ye Katılmasını...
Karadağ Müftüsü Feyziç Hala Sultan Tekkesi’ni Ziyaret Etti Karadağ Müftüsü Feyziç Hala Sultan Tekkesi’ni...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

6 Yaşındaki Nefes İçin Yardım Kampanyası…

Haberi Oku