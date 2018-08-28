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Şoförler Birliği Derneği, Akaryakıta Yapılan Zammı Kınadı, Başbakanlık Önünde Cuma Düzenlenecek Eyleme Katılım Çağrısı Yaptı

Lefkoşa, 28 Ağustos 18 : Kıbrıs Türk Şoförler Birliği Derneği, akaryakıta yapılan zammı kınadı.

Şoförler Birliği Derneği, Akaryakıta Yapılan Zammı Kınadı, Başbakanlık Önünde Cuma Düzenlenecek Eyleme Katılım Çağrısı Yaptı

Lefkoşa, 28 Ağustos 18 : Kıbrıs Türk Şoförler Birliği Derneği, akaryakıta yapılan zammı kınadı.

28 Ağustos 2018 Salı 14:49
Şoförler Birliği Derneği, Akaryakıta Yapılan Zammı Kınadı, Başbakanlık Önünde Cuma Düzenlenecek Eyleme Katılım Çağrısı Yaptı
Lefkoşa, 28 Ağustos 18 : Kıbrıs Türk Şoförler Birliği Derneği, akaryakıta yapılan zammı kınadı.

Dernek başkanı Muhsin Özdemir yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıta yapılan son zamları kınadı. Özdemir, Cuma günü Başbakanlık önünde düzenlenecek “kontak kapatma ve zamları kınama” eylemine katılım çağrısı da yaptı.

(ID/SEL)
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