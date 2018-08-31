Şoförler Birliği Derneği’nden Kontak Kapatma Eylemine Destek...

Kıbrıs Türk Şoförler Birliği Derneği Başkanı Muhsin Özdemir, Başbakanlık önünde bugün yapılacak “kontak kapatma ve zamları kınama” eylemine katılma çağrısı yaptı.



Özdemir yaptığı yazılı açıklamada, eylem esnasında, polis, itfaiye ve ambulans araçlarına yardımcı olunması istedi. Özdemir, “Tüm şoför arkadaşlardan bugün görevde olacak olan polislerimize, itfaiye ve ambulans şoförlerine yardımcı olunmasını, yolların bu tür araçlara anında açılmasını rica ederiz” dedi.

