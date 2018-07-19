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Şoför Okulu Temsilcileriyle Ab Uyum Tüzükleri Görüşüldü

Lefkoşa, 19 Temmuz 18 (.): Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda, şoför okullarının temsilcileriyle, AB uyum tüzükleri çerçevesinde yapılacak çalışmalar konusunda toplantı düzenlendi.

Şoför Okulu Temsilcileriyle Ab Uyum Tüzükleri Görüşüldü

Lefkoşa, 19 Temmuz 18 (.): Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda, şoför okullarının temsilcileriyle, AB uyum tüzükleri çerçevesinde yapılacak çalışmalar konusunda toplantı düzenlendi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 17:19
Şoför Okulu Temsilcileriyle Ab Uyum Tüzükleri Görüşüldü

Lefkoşa, 19 Temmuz 18 (.): Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda, şoför okullarının temsilcileriyle, AB uyum tüzükleri çerçevesinde yapılacak çalışmalar konusunda toplantı düzenlendi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Motorlu Araçlar Yol ve Trafik Yasası altında bulunan ve AB uyum süreci çerçevesinde Mayıs 2019’da yürürlüğe girecek Sürüş Eğitim ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü, Ehliyet Sınav ve Sürüş Ehliyet Müfettişleri ile İlgili Usul ve Kurallar Tüzüğü ile Şoför Okulları ve Eğitmenleri ile ilgili Esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü konularını görüşmek üzere şoför okulu temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlıkta yer alan toplantıya, İngiltere’de uzun yıllar şoför okulu işleten ve eğitmen eğiticiliği yapmış Cemal Sunar da katıldı.

Toplantı sırasında, söz konusu tüzüklerle ilgili şoför okulu temsilcileriyle görüşülürken, Cemal Sunar da bu konularda bakanlık için yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi aktardı ve önerilerini sundu.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Bağzıbağlı, şoför okulu temsilcileriyle istişare halinde devam eden süreç çerçevesinde, yakın gelecekte toplantılara devam edileceğini ifade etti.
(GÜL/SEL) FOTOĞRAFLI
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