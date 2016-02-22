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Sofi: “Ercan Havalimanı’nda Ils Sistemi 6 Eylül 2012’den Beri Kesintisiz Devrede”

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, hassas yaklaşma hizmeti sağlayan Aletli İniş Sistemi’nin (ILS) Ercan Havalimanı’nda&nbsp; 6 Eylül 2012’den beri kesintisiz devrede olduğuna işaret ederek, uluslararası kurallar gereği inişi gerçekleştirip gerçekleştirmeme kararının pilota ait olduğunu söyledi.

Sofi: “Ercan Havalimanı’nda Ils Sistemi 6 Eylül 2012’den Beri Kesintisiz Devrede”

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, hassas yaklaşma hizmeti sağlayan Aletli İniş Sistemi’nin (ILS) Ercan Havalimanı’nda&nbsp; 6 Eylül 2012’den beri kesintisiz devrede olduğuna işaret ederek, uluslararası kurallar gereği inişi gerçekleştirip gerçekleştirmeme kararının pilota ait olduğunu söyledi.

22 Şubat 2016 Pazartesi 15:19
Sofi: “Ercan Havalimanı’nda Ils Sistemi 6 Eylül 2012’den Beri Kesintisiz Devrede”
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“ERCAN, TEKNOLOJİK ALTYAPISIYLA BÖLGENİN EN GELİŞMİŞ HAVALİMANLARINDAN BİRİ”

 Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, hassas yaklaşma hizmeti sağlayan Aletli İniş Sistemi’nin (ILS) Ercan Havalimanı’nda  6 Eylül 2012’den beri kesintisiz devrede olduğuna işaret ederek, uluslararası kurallar gereği inişi gerçekleştirip gerçekleştirmeme kararının pilota ait olduğunu söyledi.

Ercan Havalimanı’nın teknolojik altyapısıyla bölgenin en gelişmiş havalimanlarından biri olduğunu ifade eden Sofi, basında, “Ercan Havalimanı’nda ILS sisteminin olmadığı” ve “teknoloji mağduru olduğu” yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ILS sistemin Ercan Havalimanı’nda 6 Eylül 2012’den beri kesintisiz devrede olduğuna değinerek, şu bilgileri paylaştı:

“Temeli 5 Ekim 2011 tarihinde KKTC Başbakanı Sayın İrsen Küçük, TC Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım ve KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Hamza Ersan Saner’in teşrifi ile atılan Ercan Havalimanı ILS Projesi uçuş kontrollerinin başarı ile tamamlanmasını müteakip 6 Eylül 2012’den beri kesintisiz olarak devrededir.

Meydanımızda kurulu bulunan ILS CAT 1 Sistemi özelliği gereği uçağı pist başına düşeyde 200 feet’e kadar alçaltıp pisti görmesine olanak sağlamaktadır. Buna rağmen uluslararası kurallar gereği inişi gerçekleştirip gerçekleştirmeme kararı pilota aittir.

Yine uluslararası kurallar gereği düşük görüş şartlarında uçakların bir başka meydana yönelmesi doğaldır. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’ndeki meydanlarda da durum budur. ILS Sistemi’nin kontrolleri her 6 ayda bir DHMİ’den gelen kalibrasyon uçağı ile yapılmakta ve sistemin sağlıklı bir biçimde çalıştığı ve pilotların memnuniyeti tarafımıza rapor edilmektedir.

Ercan Havalimanı teknolojik altyapısıyla bölgemizin en gelişmiş havalimanlarından biridir. Dolayısıyla basında çıkan ‘Teknoloji mağduruyuz’ cümlesi gerçekleri yansıtmaktan uzak olup doğru terminoloji ‘Teknoloji zenginiyiz’ şeklinde olmalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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