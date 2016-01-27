Slovak Büyükelçiliği Ara Bölgede Yeni Yıl Resepsiyonu Düzenledi

Lefkoşa, 27 Ocak 16 : Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği ara bölgede iki topluma yönelik yeni yıl resepsiyonu düzenledi.

Ledra Palace Otel’de 12.30’da gerçekleşen resepsiyona Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanı sıra, her iki taraftan siyasi parti temsilcileri, dini liderler, BM Barış Gücü komuta kademesi, bazı büyükelçiler ve diplomatlar katıldı.

TOMOVA

Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Oksana Tomova resepsiyondaki kjonuşmasında, Slovak Büyükelçiliği’nin 1989 yılından bu yana iki toplumlu diyaloğun gelişimi adına siyasi partilerin Ledra Palace toplantılarına ev sahipliği yaptığını anlattı.

Bugüne kadar elde edilmiş en büyük kazanımın iki toplumlu diyalog ortamının sürdürülebilir bir yapıya gelmesi olduğunu kaydeden Tomova, Slovak diplomasisinin de mevcut karşılıklı güven ortamından memnun olduğunu ifade etti.

14 siyasi partinin Ledra Palace Otel’de yapılan toplantılara katıldığını belirten Büyükelçi Tomova, Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin katılımıyla çeşitli güven yaratıcı etkiliklerin de düzenlendiğini hatırlattı.

Parti temsilcileriyle birlikte Gazimağusa, Baf, Ermeni Kilisesi, Kormacit, Mirtu ziyaretleri yapıldığını hatırlatan Tomova, Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuarı’nın bu ziyaretlerin en etkileyicisi olduğunu belirtti.

Kıbrıs sorununa eşitlik temelinde ve adil bir çözüm bulunması çabalarının her zaman Slovak Büyükelçiliği tarafından desteklendiğini belirten Tomova, BM çatısı altında bu desteğin süreceğini belirtti. Tomova, çözümün nasıl şekilleneceğine ise Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının karar vereceğini ifade etti.

Tomova, liderlerin zorlukların aşılması yönündeki kararlılığının, BM Genel Sekreteri ve BM iyi niyet misyonu ile uluslararası toplumun desteğinin ve Davos’ta her iki liderin yeniden bir araya gelmiş olmasının çözümün ulaşılabilir bir noktada olduğunun kanıtı olduğunu kaydetti.

Kıbrıs’taki barış sürecinin tüm dünya tarafından takip edildiğini belirten Tomova, Avrupa Birliği içinde refah ve modern bir Avrupa ülkesi yaratmak adına birlikte yoğun çalışılması çağrısında bulundu, 2016’nın adaya barış ve istikrar getirmesini diledi.

(RU/GUR) FOTOĞRAFLI