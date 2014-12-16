Skandal videoda son perde!

YouTube'da 2012'de yayınlanan Müslümanlık karşıtı skandal video, olay yaratmaya devam ediyor!





ABD'deki bir federal temyiz mahkemesi, YouTube'daki Müslüman karşıtı bir videonun yayından kaldırılmasıyla ilgili kararını tekrar inceleyecek. Sözkonusu video, Orta Doğu'da olayların çıkmasına yola açmış ve filmde oynayanlar, ölüm tehditleriyle karşı karşıya kalmışlardı.

Pasadena'daki 9. ABD Temyiz Mahkemesi, Pazartesi günü YouTube'un sahibi Google'ın savunmasını dinleyecek. Şubat ayında üç hakime ayrılmış bir panelde oyuncu Cindy Lee Garcia'nın tazminat talebi, oyuncunun "yayınlanandan çok daha farklı bir prodüksiyonda rol oynamış olması nedeniyle" kabul edilmişti. Garcia'ya "Desert Warrior" adında bir filmde oynadığı için 500 dolar ödenmişti ancak oyuncuya göre bu filmin din ile herhangi bir ilgisi yoktu. Ancak filmden kesilen beş dakikalık bir sahne, üzerine Hz. Muhammed'e hakaret içeren bir seslendirme eklenerek tekrar yayınlanmıştı. Başka bir deyişle oyuncu, kandırıldığını iddia ederek zor durumda kaldığını öne sürdü ve tazminat talebinde bulundu.

Google ise tazminatın senaryoyu yazan, prodüksiyonu üstlenen ve Garcia'nın diyalogu üzerine seslendirme yapan film yapımcısı Mark Basseley Youssef'in sorumluluğunda olduğunu ileri sürümüştü.

YouTube, mahkeme kararı çıkana kadar Başkan Barrack Obama ve diğer dünya liderlerinden gelen videoyu yayından kaldırmaya yönelik telefonlara, konuşma özgürlüğüne engel olabileceği gerekçesiyle cevap bile vermemişti. Bu sırada Garcia, Screen Actors Guild ve Amerikan Müzisyenler Federasyonu'ndan kendisine destek sağladı ve YouTube'dan bazı videoları kaldırtmayı başardı. Ama halen, YouTube üzerinde ilgili videonun parçalarına ulaşılabiliyor.

Mahkemenin daha küçük olan panelin kararını uygun bulması halinde YouTube ve diğer internet firmaları tazminat taleplerinin de hedefi olabilirler.