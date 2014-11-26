Siyasi Partilerin Toplantısı Sona Erdi

TOPLANTIDAN YİNE ORTAK AÇIKLAMA METNİ ÇIKMADI

Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin Ledra Palace’ta bu sabah yaptıkları toplantı sona erdi.

Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği himayesinde gerçekleşen rutin toplantılar çerçevesinde partiler bugün ev sahipliğini yapan Rum Birleşik Demokratlar (EDİ) partisinin önerisi üzerine, “Doğu Akdeniz’in istikrarlı bir Kıbrıs’a ihtiyacı var, çözümsüzlük halinde bir kriz çıkması riskiyle karşı karşıya kalabilir. Bu bağlamda enerji çözüme ulaşılabilmesi için bir fırsat veya tamamen bölünmüşlüğe sebep olabilecek bir etkendir” konusu ele alındı.

Toplantı sonunda basına açıklama yapan Slovak Büyükelçi Oksana Tomova partilerin olumlu bir ortamda EDİ’nin öngördüğü konuda fikirlerini ortaya sunduklarını açıkladı, alışıldığı üzere ortak bir açıklama metni okumadı.

Toplantıya KKTC’deki partileri temsilen CTP BG’den Kutlay Erk, DP UG’den Serhat Kotak, UBP’den Oğuzhan Hasipoğlu ve Mustafa Akbilen, TDP’den Deniz Birinci ve Bülent Evre, BKP’den Hediye Yiğiter, YKP’den Murat Kanatlı, Alpay Durduran ve Oğuz Özen, KSP’den Mehmet Birinci katıldı.

Partilerin bir sonraki toplantısı 17 Aralık Çarşamba günü yine Ledra Palace Otel’de saat 10.30’da olacak.