Siyasal Partiler Yasa Önerisni’nin Komite Görüşülmesine Devam Edilyor

Cumhuriyet Meclisi’nde Anayasa, Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü, Siyasal Partiler Yasası ile Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, Siyasal Partiler Yasa Önerisi’ni görüşmeye devam ediyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, CTP-BG Milletvekili Asım Akansoy başkanlığında bugün toplanan Komite, Siyasal Partiler Yasa Önerisi’ni madde madde ele almayı sürdürdü. Toplantıda CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya, siyasal partilerde kadın kotası ile ilgili bir sunum yaptı.

Komite, bir sonraki toplantıda Öneriyi ele almaya devam edecek.

Bugünkü Komite çalışmasına, UBP Milletvekilleri Nazım Çavuşoğlu ve Hamza Ersan Saner, DP UG Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, TDP Milletvekili Mehmet Çakıcı, CTP-BG Milletvekilleri Tufan Erhürman ve Ömer S. Kalyoncu da katıldı.