Siyasal Partiler Yasa Önerisi Komitede

Siyasal Partiler Yasa Önerisi; Anayasa, Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü, Siyasal Partiler Yasası ile Seçim ve Halkoylaması Yasası değişikliklerini hazırlamak ve görüşmek üzere oluşturulan Geçici ve Özel Komite’de madde madde görüşülmeye devam ediyor.

Meclis’ten verilen bilgiye göre toplantı, CTP-BG Milletvekili Asım Akansoy başkanlığında aynı partiden Ömer S. Kalyoncu ve Tufan Erhürman, UBP’den Nazım Çavuşoğlu ve Hamza E. Saner, DP’den Mustafa Arabacıoğlu, TDP’den Mehmet Çakıcı’nın katılımıyla yapıldı.

Komite çalışmalarına gelecek hafta devam edecek.