Sivil Toplum Örgütlerinden 10 Kasım Mesajları

ATATÜRKÇÜ YAŞAM DERNEĞİ: “ATAMIZIN EMANETLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ”



EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ: “ATATÜRK’ÜN DÜŞÜNCE YAPISI ÇERÇEVESİNDE GENÇLERLE BİRLİKTE ÇOK ÇALIŞMAYA DEVAM ETMELİYİZ”



EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ: “ATATÜRK’ÜN UYGARLIK YOLUNDA KARARLI VE DE İSTİKRARLI İLERLEYİŞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”



Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Sivil toplum örgütleri Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu Mustafa Kemal’in 80’inci ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayarak Atatürk’ü özlem, saygı ve sevgiyle andıklarını kaydetti.



Atatürkçü Yaşam Derneği Genel Başkan Ahmet İşcan mesajında, “Bugün hepimize düşen görev Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’yi bütün ilkeleriyle savunmak, geliştirerek sonsuza dek yaşatmak olmalı. Bizler 80 değil 800 yıl da geçse de Atamızın emanetlerine sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.



Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği yönetimi 10 Kasım mesajında, “Çağdaş bir yaşam için Atatürk’ün düşünce yapısı çerçevesinde gençlerle birlikte çok çalışmaya devam etmeliyiz” vurgusunda bulundu.



Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü ise 10 Kasım mesajında “Atatürk’ün uygarlık yolunda kararlı ve de istikrarlı ilerleyişimizi sürdüreceğiz” dedi.



(RÇ/FEZ)

