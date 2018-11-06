Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Personeline Organ Bağışı Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Lefkoşa, 6 Kasım 18 (.): Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda “Organ Bağışı Bilgilendirme” toplantısı düzenlendi.Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, dün gerçekleştirilen organ ve doku bağışı konusunda bilgilendirme toplantısı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nefroloji uzmanı Dr. Deren Oygar tarafından yapıldı.Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Sosyal Tesisler Gazinosu’nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Sivil Savunma Teşkilatı...



Lefkoşa, 6 Kasım 18 (.): Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda “Organ Bağışı Bilgilendirme” toplantısı düzenlendi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, dün gerçekleştirilen organ ve doku bağışı konusunda bilgilendirme toplantısı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nefroloji uzmanı Dr. Deren Oygar tarafından yapıldı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Sosyal Tesisler Gazinosu’nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Sivil Savunma Teşkilatı personeli katıldı.

Toplantıda Dr. Deren Oygar, KKTC’de organ bağışı, organ nakilleri, KKTC İnsan, Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasası hakkında personeli bilgilendirerek, personelin konuya ilişkin sorularını da yanıtladı.

Toplantı sonunda gönüllü personelden “Organ Bağışı” kaydı alındı.

(TUĞ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

