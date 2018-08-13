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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın Düzenlediği Türkiye Kültür Gezisi Başladı

Lefkoşa, 13 Ağustos 18 (.): Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile koordineli olarak, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında düzenlediği

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın Düzenlediği Türkiye Kültür Gezisi Başladı

Lefkoşa, 13 Ağustos 18 (.): Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile koordineli olarak, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında düzenlediği

13 Ağustos 2018 Pazartesi 06:44
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın Düzenlediği Türkiye Kültür Gezisi Başladı
Lefkoşa, 13 Ağustos 18 (.): Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile koordineli olarak, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında düzenlediği "Fotoğraf, Kolaj Teknikli Resim, Şiir, Kompozisyon ve Kısa Film Yarışmaları"nda derece alan ve derslerinde başarılı olan öğrencilere yönelik “Türkiye Kültür Gezisi”  dün başladı.
Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamaya göre gezi, öğrencilerin ders kitaplarında öğrendikleri tarihi ve kültürel konulardaki bilgilerini,  yerinde görüp pekiştirmelerini amaçlıyor.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan görevli personelin de bulunduğu toplam 45 kişilik kafilenin katıldığı gezi, 19 Ağustos’a kadar sürecek.
Türkiye Kültür Gezisi programı çerçevesinde Ankara, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Edirne ve İstanbul\'un tarihi ve kültürel yerleri ziyaret edilecek.
Türkiye Kültür Gezisi’ne katılan öğrenciler, 19 Ağustos Pazar akşamı KKTC’ye dönecek.

(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI 

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