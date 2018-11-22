Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Bütçesi Kabul Edildi

BÜTÇE MARATONU SÜRÜYOR (2)

Lefkoşa, 22 Kasım 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bütçesini görüşüp oyladı.

Bütçe oy birliğiyle kabul edildi.

GÜR

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Maliye Şube Müdürü Melih Gür yaptığı açılış konuşmasında, kurumdaki personel eksikliğine işaret etti.

Bütçe yasası uyarınca, istihdam için emekli olanlar üzerinden hesaplama yapıldığına işaret eden Gür, emekli olanlar ibaresinin ayrılanlar ibaresiyle değiştirilmesini talep etti.

Gür, Lefke Bölge Müdürlüğü için gerekli bütçeye de işaret etti.

Gür, yaşanan sıkıntıların ortadan kalkması için bütçe desteğine ihtiyaç olduğunu anlattı.

OĞUZ

UBP Milletvekili Dursun Oğuz, Sivil Savunma personelinin mutsuz ve umutsuz olduğunu söyledi.

Personelin özlük hakları konusunda yaşadıkları sorunların çözülmesini isteyen Oğuz, doğal afet olduğunda hesap sorulan, deprem ve sel gibi olaylarda kurtarma çalışması yürüten personele risk ödeneği verilmesi gerektiğini söyledi.

Oğuz, kurumun arama kurtarma konusunda son teknolojiyi takip etmesinin önemine işaret etti.

Sığınak Fonu konusundaki durumun ne olduğunu soran Oğuz, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na gerekli fonların aktarılmasını istedi.

GÜNDÜZ

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın çağın koşullarına uygun şekilde arama çalışmaları yapabilmesinin önemine değindi.

Gündüz, arama kurtarma konusunda son teknoloji uygulamalardan bahsetti.

Gündüz, kendi canını tehlikeye atan Sivil Savunma Teşkilatı personeline risk ödeneği verilmesi gerektiğini söyledi.

Menteş Gündüz, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personelinin çok önemli bir görev yerine getirdiğini anlattı.

BÜYÜKOĞLU

Halkın Partisi Milletvekili Hasan Büyükoğlu da Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeline hak ettikleri özlük haklarının verilmesi gerektiğini belirtti.

Büyükoğlu Lefke’ye bölge müdürlüğü kurulması için gerekli adımların atılması gerektiğini de söyledi.

TAÇOY

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personelinin çok zor şartlar altında çalıştığını ifade etti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın ne şartlarda eğitim yaptığını görmenin önemli olduğunu dile getiren Taçoy, milletvekillerinin bu çalışmaları izlemeye davet edilmesi gerektiğini söyledi.

Hasan Taçoy, bunun hem Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı işleyişini görmek hem de burada çalışan personeli motive etmek açısından önemli olduğunu anlattı.

AKANSOY

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın başarılı bir kurum olduğunu belirtti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı’nın Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından atandığını dile getiren Akansoy, KKTC’nin, TC’nin her türlü anlamdaki kapasitesinden yararlanmak ve örnek almak durumunda olduğunu belirtti.

“Öte yandan bu iş bu şekliyle sürdürülebilir değildir” diyen Akansoy bunun GKK ve diğer kurumlar babında da geçerli olduğunu söyledi.

Akansoy, bunu TC ile iş birliği yapmamak anlamında söylemediğini belirterek “Kendi kurumlarımıza kendi başkanlarımızı atayabilmeliyiz” dedi.

Bunun demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu söyleyen Akansoy, “Bazı şeyleri değişmenin zamanı gelmiştir” dedi.

AMCAOĞLU

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu da Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bütçesinin tamamının TC kaynaklarıyla sağlandığını söyleyerek, KKTC kendi finansal imkanlarıyla ayakta duracak noktaya geldiğinde Akansoy’un söylediği gibi ülke içinden idarecilerin atanabileceğini kaydetti.

Amcaoğlu, başka kadrolara geçen personel yerine personel alınması konusunda gereğinin yapılması gerektiğini söyledi.

ATUN

UBP Milletvekili Sunat Atun ise UBP olarak Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçesine oylarının olumlu olacağını belirtti.

GÜR

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Maliye Şube Müdürü Melih Gür bütçe açısından ek ödenek için gerekli rakamın bütçeye yansıtıldığını, ihtiyaç olanın yasal değişiklik olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından bütçe oylandı ve 27 milyon TL olarak oy birliğiyle onaylandı.

(DOĞ/GÜL) EK VERİLECEK

Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu