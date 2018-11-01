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Sivil Savunma Afet Yönetimi Ve Müdahale Tatbikatı 2018’in “seçkin Gözlemci Günü” Tamamlandı

2 GÜNLÜK TATBİKATIN BUGÜNKÜ AYAĞINI DEVLET VE HÜKÜMET YETKİLİLERİ İZLEDİ

Sivil Savunma Afet Yönetimi Ve Müdahale Tatbikatı 2018’in “seçkin Gözlemci Günü” Tamamlandı

2 GÜNLÜK TATBİKATIN BUGÜNKÜ AYAĞINI DEVLET VE HÜKÜMET YETKİLİLERİ İZLEDİ

01 Kasım 2018 Perşembe 19:30
Sivil Savunma Afet Yönetimi Ve Müdahale Tatbikatı 2018’in “seçkin Gözlemci Günü” Tamamlandı
2 GÜNLÜK TATBİKATIN BUGÜNKÜ AYAĞINI DEVLET VE HÜKÜMET YETKİLİLERİ İZLEDİ
ULUÇAY: “OLASI BİR DOĞAL AFETE DE HAZIRLIKLI OLMAMIZ GEREK. BUNUN İÇİN ÇALIŞIYORUZ, ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
YILMABAŞAR: “SİVİL SAVUNMA, HER ZAMAN KKTC HALKININ YANINDA. TATBİKATLARI BUNU HİSSETTİRMEK İÇİN DÜZENLİYORUZ”
GÜNEŞ: “HER TÜRLÜ FELAKETE KARŞI HAZIR OLDUĞUMUZU GÖRMEK GÖĞSÜMÜZÜ KABARTIYOR”
KARAKOÇ: “ÇALIŞMALARIMIZIN EN BÜYÜK HEDEFİ AFETLERE DİRENÇLİ ÜLKE VE TOPLUM OLUŞTURMAK”

Gemikonağı, 1 Kasım 18 : Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın koordinesinde dün başlayan Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı 2018, “Seçkin Gözlemci Günü”nün yapılmasıyla bugün tamamlandı.

Tatbikatı izleyen Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, “Elbette ülkemizde doğal afet olmasını istemiyoruz ama olası bir doğal afete de hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı 2018’in ana senaryosunu Gemikonağı’nda deniz tabanında gerçekleşen 7,7 şiddetindeki deprem oluşturdu. Dün başlayan tatbikatın “Seçkin Gözlemci Günü” bugün yapıldı. Buna göre, bugün kara, hava ve deniz taşıtlarının kullanıldığı 19 olaya, 33 kurum, kuruluş, 303 personel ve 45 araçla müdahale edildi. 

Tatbikatı Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın yanı sıra Başbakan Tufan Erhürman, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, tümen komutanları, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bölgeden milletvekilleri, belediye başkanları, kaymakamlar, bürokratlar, askeri yetkililer ve öğrenciler izledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile Sağlık Bakanı Filiz Besim, Türkiye’den AFAD Müdahale Daire Başkanı Abdülkadir Tezcan ile Afyonkarahisar Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü İsmail Özkan da tatbikatı izleyenler arasında yer aldı.

Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı 2018’in Seçkin Gözlemci Günü bugün 15.00’te Lefke Avrupa Üniversitesi’ne (LAÜ) giden yolun üzerindeki boş alanda yapıldı. 

Ekipler, senaryo çerçevesinde enkaz altına kalanlara, yangına müdahale etti. Trafik kazası, kuyuya düşme, binalarda mahsur kalanları kurtarma gibi bazı senaryolar yol boyunca gerçekleşti. Seçkin Gözlemciler müdahaleleri ekiplerle birlikte hareket ederek izledi. Tatbikat denize düşen araçtan insan kurtarma, helikopterle mülteci kurtarma ve denizde kayıp arama faaliyetleriyle tamamlandı.  

YETKİLİLER KATILIMCILARA SESLENDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan tatbikatta konuşmalar da yapıldı. Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay katılımcılara tatbikatın sonunda hitap etti.  

İlk sözü alan Sivil Savunma Teşkilatı Harekat ve Eğitim Kıdemli Şube Müdürü Mehmet Yılmabaşar tatbikatın aşamaları ve gelinen nokta hakkında bilgi verdi.  Lefke Kaymakamı Sadi Güneş ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç da tatbikatı izlemeye gelenlere hitap etti.

Yılmabaşar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın her zaman KKTC halkının ve kurumlarının yanında olduklarını, afet ve acil durumlarda halka birlikte olduklarını kaydederek, tatbikatı bunu hissettirmek  için düzenlediklerini söyledi. 

Tatbikatla ilgili bazı verileri de paylaşan Yılmabaşar, tatbikatın birinci günü kapsamında bakanlık, kurum, özel sektör firmaları ve sivil toplum örgütlerinden 50 ünitenin, 388 personelin ve 62 aracın görev yaptığını kaydetti.

Mehmet Yılmabaşar, Seçkin Gözlemci Günü’nün yapıldığı bugünse kara, hava ve deniz taşıtlarının kullanıldığı 19 olaya, 33 kurum, kuruluş, 303 personel ve 45 araçla müdahale edildiğini söyledi. 

GÜNEŞ

Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, “Böyle önemli bir tatbikatın bölgemizde gerçekleşiyor olması afetlere karşı hazır olmada büyük avantaj” değerlendirmesinde bulundu. 

Güneş, “Tatbikata katılan tüm unsurların sergilediği gayret, istek ve işbirliğini memnuniyet ve güven verici olduğunu görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Her türlü felakete karşı hazır olduğumuzu görmek göğsümüzü kabartıyor” dedi. 

KARAKOÇ

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç, “Çalışmalarımızın en büyük hedefi afetlere dirençli bir ülke ve toplum oluşturmaktır” dedi.
Tatbikatların “imkân ve kabiliyetleri deneme”, “kurumlar arası koordinasyonla muhtemel olaylara müdahaleyi sınama”, “tecrübeler doğrultusunda sistem ileriye taşınma” amacıyla düzenlendiğini kaydeden Karakoç, “Ekiplerimizin müdahaleleri dünyada kabul görmüş ve belirlenen uluslararası standartlara uygun olarak planlanıp icra ediliyor” açıklamasında bulundu.

Necmi Karakoç, “Gerçekleşmesini hiçbir zaman istemediğimiz ancak gerçekleşmesi halinde de bütün imkanlarımızı seferber edeceğimiz afet ve acil durumlarda halkımızın kendisini güvende hissetmesi bizler için en büyük motivasyon olacak” dedi.

Konuşmaların ardından Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri icra edildi ardından da Sivil Savunma Arama Kurtarma Sergisi izlendi. 
LAÜ’ye ait olan, Gemikonağı sahilindeki boş araziye kurulan çadır kent ve mobil üniteler de ziyaret edildi. Çadır kenti dolaşanlara ünitelerle ilgili bilgi verildi. 
ULUÇAY TATBİKATIN SONUNDA KONUŞTU: “SENARYOLAR GERÇEK GİBİ CANLANDIRILDI... KUTLARIM”
Tatbikatın sonunda bir konuşma yapan Meclis Başkanı Uluçay,  tatbikattaki senaryoların gerçek gibi canlandırıldığını kaydederek, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nı ve tatbikata katılanları kutladı.
Uluçay, “Elbette ülkemizde doğal afet olmasını istemiyoruz ama olası bir doğal afete de hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.
Ülkede sahip olunan teçhizata ve teknolojiye işaret eden Uluçay, bu imkanların ve tatbikatların olası doğal afetlerde insan hayatını kurtarmak için önem arz ettiğini vurguladı.
Uluçay’ın hitabından sonra mobil kente kurulan mutfakta tatbikat yemeği yendi ve program tamamlandı.
(RÇ/HÖ)                       FOTOĞRAFLI
Haber: Rahme Çiftçioğlu
Fotoğraf: Erol Uysal


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