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Sivil Savunma Afet Yönetimi Ve Müdahale Tatbikatı-2018 Bugün Başladı

SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ YARIN GEMİKONAĞI’NDA…

Sivil Savunma Afet Yönetimi Ve Müdahale Tatbikatı-2018 Bugün Başladı

SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ YARIN GEMİKONAĞI’NDA…

31 Ekim 2018 Çarşamba 12:04
Sivil Savunma Afet Yönetimi Ve Müdahale Tatbikatı-2018 Bugün Başladı

SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ YARIN GEMİKONAĞI’NDA…

ALİCİK: “TATBİKATIN ESAS AMACI, DEVLETİN TÜM UNSURLARININ ACİL DURUMLARDA KOORDİNELİ ŞEKİLDE HAREKET EDEBİLMESİNİ SAĞLAMAK”

Lefkoşa, 31 Ekim 18 : Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı -2018 bugün başladı. 

Başbakanlık Müsteşarı, Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Komitesi Başkanı Hasan Alicik, tatbikat kapsamında birçok senaryo ve bunlara müdahale olacağını kaydederek,  “Esas amacımız, bu gibi durumlarda devletin tüm unsurlarının koordineli şekilde hareket edebilmesini sağlamak” dedi.

Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı- 2018 Seçkin Gözlemci Günü yarın Lefke’ye bağlı Gemikonağı’nda saat 15.00’te icra edilecek.

Bugün başlayan tatbikat uyarınca,  ülkede bugün saat 09.28’te, Gemikonağı’nın 24 kilometre kuzeyinde, denizin 5 kilometre altında deprem meydana geldi.  Tüm ülkede hissedilen deprem Richter ölçeğine göre 7,7 büyüklüğünde oldu ve 45 saniye sürdü.

Tatbikat senaryosu gereği, depremin meydana gelmesinin hemen ardında, bugün saat 09.30 itibarıyla KKTC genelinde eş zamanlı olarak 30 saniye süreyle ikaz sirenleri çaldı.

İlçelerde, ilçe kriz yönetimleri oluşturuldu.  Başbakanlıkta, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi toplantı.  Komitenin Başkanlığını yapan Başbakanlık Müsteşarı Hasan Alicik, tatbikata yönelik basına açıklaması yaptı. Komite üyelerinin yanı sıra Türkiye’den gelen yetkililer de basın açıklamasında hazır bulundu.

Alicik, tatbikatın amacını, “Afet acil durum yönetimi sistemi içinde yer alan tüm kurum ve kuruluşların hazırlık seviyesini denemek”, “bu gibi hallerde işbirliğini ve koordinasyonu geliştirmek”, “Afet ve Acil Durum hallerine yönelik farkındalık yaratmak”, “bakanlık, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve yardımlaşmayı artırarak tespit edilecek eksikliklerin giderilmesini sağlamak” olarak aktardı.

Alicik, tatbikat kapsamında birçok senaryo ve bunlara müdahale olacağını kaydederek,  “Esas amacımız, bu gibi durumlarda devletin tüm unsurlarının koordineli şekilde hareket edebilmesini sağlamak” dedi.

KOMİTENİN ÇALIŞMALARI…

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nin bugünkü çalışmasını da paylaşan Alicik, şunları kaydetti:

“Ülke çapında merkezi anons sistemi vasıtasıyla duyurular yapılarak, halk bilgilendirildi.  Bilgilendirme gün içerisinde devam edecek.

Tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlar afet acil durumlarında görevli personeli göreve çağırdı. Arama kurtarma çalışmalarına yönelik iş araç ve gereçleri süratle kontrol edilerek olay bölgesinde kurulan saha operasyon ve koordinasyon merkezine gönderildi.

Halkın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar ivedilikle başladı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) hava unsurları helikopterlerle keşif uçuşu yaparak Başbakanlık Afet ve Acil Durumlar Yönetim Komitesi’ni bilgilendirdi.

GKK Komutanlığı AFAD Planı çerçevesinde kullanılması planlanan personel, araç ve malzeme hazır durumda bekletiliyor.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, ulusal ekiplerin toplanma merkezini, saha operasyon ve koordinasyon merkezini, afetten etkilenen halkın barındırılmasına yönelik kabul merkezini ve ihtiyaç duyulacak iletişim merkeziyle diğer mobil merkezleri Gemikonağı’na kurdu. İhbarların yoğunlaştığı alanlarda insansız hava aracı kullanarak durum tespit yapıldı. Tespitler gün içinde de devam edecek.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Radyo Müdürlüğü’nün Afet Radyosu olarak devreye girdi.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ilçe muhabirleri devreye kondu. Bölgelerden gelen haberler derleniyor. Halk, Başbakanlık Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Komitesi ve ilçe kriz yönetim merkezi yetkilileri ile de koordine ederek bilgilendiriliyor.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’ne deprem istasyonlarından elde edilen verileri ivedilikle Başbakanlık Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Komitesi’ne iletmesi konusunda direktif verildi.

Halk, depremden hasar gören binalara girmeme, arama kurtarma ekiplerine yardımcı olma, yolları trafiğe açık tutma, ihbarları ilçe kriz merkezlerine yapma, dedikodu ve şayialara itibar etmeme gibi konularında uyarıldı. Uyarılar sürecek.”

SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ YARIN

Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı- 2018 Seçkin Gözlemci Günü yarın Lefke’ye bağlı Gemikonağı’nda saat 15.00’te icra edilecek.

(RÇ/ÖK)

Haber: Rahme Çiftçioğlu    Fotoğraf: Erol Uysal

 

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