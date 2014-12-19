Sivil Toplum Örgütleri, Mülteci Haklarıyla İlgili Yasal Değişiklik Önerilerini Tartıştı

Sivil toplum örgütü temsilcilerinin, Mülteci Hakları Derneği’nin hazırladığı Yabancılar ve Muhaceret Yasa ve Tüzük değişikliği önerilerini ele almak için toplantı yaptığı bildirildi.

Mülteci Hakları Derneği’nden yapılan açıklamada, derneğin değişiklik önerileri üzerinden başlattığı konsültasyon sürecinin parçası olarak gerçekleştirilen toplantıda, mültecilerin zulüm görme riski olduğu yerlere geri gönderilmemeleri, özellikle refakatsiz mülteci çocukların korunması ve insancıl sebeplerle verilmesi öngörülen izin unsurlarının üzerinde durulduğu kaydedildi.