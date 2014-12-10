Sivil Savunma’dan Yağışlarla İlgili Açıklama

“METEOROLOJİ DAİRESİ’NDEN YAPILAN UYARILAR DOĞRULTUSUNDA HAZIRLIK DURUMUNU DEVAM ETTİRİYORUZ”

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Meteoroloji Dairesi’nden yapılan uyarılar doğrultusunda “hazırlık durumunu” devam ettirdiğini açıkladı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Basın Bürosu aracılığıyla yapılan açıklamada, dün KKTC genelinde hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışlar sırasında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Ağırlıklı olarak Lefkoşa bölgesinde etkili olan yağışların birçok yolu kapadığı, evlere ve işyerine su girdiği kaydedilerek, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

LEVENT KOLEJİ’NDEKİ TAHLİYE ÇALIŞMASI

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesindeki Levent Koleji'nde su taşkını yaşanmasıyla okulda mahsur kalan çok sayıda öğrencinin, Sivil Savunma’nın ve askeri ekiplerin koordineli çalışmalarıyla tahliye edildiğinin de kaydedildiği açıklamada şunlara yer verildi:

“Sivil Savunma ekipleri Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, Atatürk Spor Salonu ile Alpet Petrol İstasyonu önündeki trafik ışıkları arasındaki bölgede, Mirage Restorant bölgesinde, Ortaköy'de Armacon Sitesi, Metropol Süpermarket bölgesinde, Kanlıköy, Alaköy, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çevresinde kurtarma faaliyetlerinde bulundu.”

KÖY YOLLARI KAPANDI

Bu arada aşırı yağışların köy yollarının kapanmasına neden olduğu, Turunçlu-Vadili, Paşaköy-Aslanköy arka yolu, Dilekkaya-Kırıkkale, Gaziköy-Dilekkaya ve Gaziköy-Paşaköy yollarının kapanması nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara yardım edildiğini kaydedildi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, öğrencilerin yolda kalan öğrenci servisinden kurtarılarak evlerine götürüldüğü de ifade edildi.

TURUNÇLU’DA 2 KİŞİ EVDE MAHSUR KALDI

Turunçlu'da evlerinde mahsur kalan 2 vatandaşın Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma personeli tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Yollarda kalan pek çok araca da Sivil Savunma ekipleri tarafından yardım edildiği kaydedildi.

METEHAN-ALAYKÖY YOLU AÇILDI

Öte tandan LTB Kriz Masası, yoğun yağışlar nedeniyle trafiğe kapatılan Metehan-Alayköy yolunun trafiğe açıldığını duyurdu.