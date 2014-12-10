Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Sivil Savunma’dan Yağışlarla İlgili Açıklama

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Meteoroloji Dairesi’nden yapılan uyarılar doğrultusunda “hazırlık durumunu” devam ettirdiğini açıkladı.

Sivil Savunma’dan Yağışlarla İlgili Açıklama

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Meteoroloji Dairesi’nden yapılan uyarılar doğrultusunda “hazırlık durumunu” devam ettirdiğini açıkladı.

10 Aralık 2014 Çarşamba 09:21
Sivil Savunma’dan Yağışlarla İlgili Açıklama
banner238

“METEOROLOJİ DAİRESİ’NDEN YAPILAN UYARILAR DOĞRULTUSUNDA HAZIRLIK DURUMUNU DEVAM ETTİRİYORUZ”

 Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Meteoroloji Dairesi’nden yapılan uyarılar doğrultusunda “hazırlık durumunu” devam ettirdiğini açıkladı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Basın Bürosu aracılığıyla yapılan açıklamada, dün KKTC genelinde hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışlar sırasında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Ağırlıklı olarak Lefkoşa bölgesinde etkili olan yağışların birçok yolu kapadığı, evlere ve işyerine su girdiği kaydedilerek, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

LEVENT KOLEJİ’NDEKİ TAHLİYE ÇALIŞMASI

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesindeki Levent Koleji'nde su taşkını yaşanmasıyla okulda mahsur kalan çok sayıda öğrencinin, Sivil Savunma’nın ve askeri ekiplerin koordineli çalışmalarıyla tahliye edildiğinin de kaydedildiği açıklamada şunlara yer verildi:

“Sivil Savunma ekipleri Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, Atatürk Spor Salonu ile Alpet Petrol İstasyonu önündeki trafik ışıkları arasındaki bölgede, Mirage Restorant bölgesinde, Ortaköy'de Armacon Sitesi, Metropol Süpermarket bölgesinde, Kanlıköy, Alaköy, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çevresinde kurtarma faaliyetlerinde bulundu.”

KÖY YOLLARI KAPANDI

Bu arada aşırı yağışların köy yollarının kapanmasına neden olduğu, Turunçlu-Vadili, Paşaköy-Aslanköy arka yolu, Dilekkaya-Kırıkkale, Gaziköy-Dilekkaya ve Gaziköy-Paşaköy yollarının kapanması nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara yardım edildiğini kaydedildi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, öğrencilerin yolda kalan öğrenci servisinden kurtarılarak evlerine götürüldüğü de ifade edildi.

TURUNÇLU’DA 2 KİŞİ EVDE MAHSUR KALDI

Turunçlu'da evlerinde mahsur kalan 2 vatandaşın Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma personeli tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Yollarda kalan pek çok araca da Sivil Savunma ekipleri tarafından yardım edildiği kaydedildi.

METEHAN-ALAYKÖY YOLU AÇILDI

Öte tandan LTB Kriz Masası, yoğun yağışlar nedeniyle trafiğe kapatılan Metehan-Alayköy yolunun trafiğe açıldığını duyurdu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim