Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Temmuz 2017 Salı 07:41

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın Düzenlediği Türkiye Kültür Gezisi Sona Erdi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile koordineli olarak, 2016-2017 eğitim yılında düzenlediği &#34;Fotoğraf, Afiş, Şiir, Kompozisyon ve Kısa Film Yarışmaları&#34;nda derece alan ve derslerinde başarılı olan öğrencilere yönelik düzenlenen “Türkiye Kültür Gezisi” sona erdi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nın Düzenlediği Türkiye Kültür Gezisi Sona Erdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile koordineli olarak, 2016-2017 eğitim yılında düzenlediği "Fotoğraf, Afiş, Şiir, Kompozisyon ve Kısa Film Yarışmaları"nda derece alan ve derslerinde başarılı olan öğrencilere yönelik düzenlenen “Türkiye Kültür Gezisi” sona erdi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sözkonusu gezi, öğrencilerin ders kitaplarında öğrendikleri tarihi ve kültürel konulardaki bilgilerini,  yerinde görüp pekiştirmelerini amaçladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan görevli personelin de bulunduğu toplam 45 kişilik kafilenin katıldığı gezi 03-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Türkiye Kültür Gezisi programı çerçevesinde; Ankara, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Edirne ve İstanbul'un tarihi ve kültürel yerleri ziyaret edildi.

Kafilenin gezi programı süresinde ziyaret ettiği yerler şöyle:

Ankara'da; Anıtkabir, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anadolu Medeniyetler Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi, Hamam Önü, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi, Hacı Bayram-ı Veli Meydanı Çarşısı ve Camii.

Ankara Polatlı'da; Alagöz Karargahı Müzesi, Dua Tepe, Sakarya Zafer   Anıtı, Sakarya Şehitliği.

Eskişehir'de; Porsuk Çayı, Odun Pazarı ve Yılmaz Büyükerşen Bal Mumu Heykeller Müzesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzayevi.

Bursa'da; Tophane, Heykel, teleferikle gezinti, hayvanat bahçesi.
Çanakkale'de; Truva Atı, Aynalı Çarşı, Çimenlik Kalesi, Nusret Mayın Gemisi, Gelibolu yarım adasındaki şehitlik ve savaş alanları.

Edirne'de; Balkan Şehitliği, Osmanlı Sıhhi Müzesi, Şükrü Paşa Tarabyası, camilerin gezilmesi, Tunca ve Meriç Nehirleri.

İstanbul'da; Harbiye Askeri Müzesi, Topkapı Sarayı, Sultan Ahmet Meydanı, Dolmabahçe Sarayı ve tekne ile Boğaz turu.

Türkiye Kültür Gezisi dün, akşam yemeğinden sonra Ercan Havaalanı’na varışın ardından, öğrencilerin ailelerine teslim edilmesiyle son buldu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA' HİBE PROGRAMI ALTINCI TEKLİF ÇAĞRISI" TÖRENLE AÇILDI “'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...
Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına Yönelik Denetim Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına...
“Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi Açıldı “Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi...
Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi 10 Ağustos’ta Tamam Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi...
“kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede Görüşülüyor “kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede...
Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından Önce, “15 Temmuz İhanet Girişiminde Şehit Olanlar Ve Tüm Şehitler İçin” Kuran-ı Kerim Ve Mevlidi Şerif Okutacak Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...

Haberi Oku