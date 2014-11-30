Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na "Uluslararası Farkındalık Yaratanlar Ödülü"

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Başkanlığı ve Orman Dairesi Müdürlüğü görevli personelinden oluşan ekip, 27-29 Kasım 2014 tarihleri arasında Ankara'da, bu yıl üçüncüsü  düzenlenen “Uluslararası Afet Yönetimi Fuarı”na katıldı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na "Uluslararası Farkındalık Yaratanlar Ödülü"

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Başkanlığı ve Orman Dairesi Müdürlüğü görevli personelinden oluşan ekip, 27-29 Kasım 2014 tarihleri arasında Ankara'da, bu yıl üçüncüsü  düzenlenen “Uluslararası Afet Yönetimi Fuarı”na katıldı.

30 Kasım 2014 Pazar 12:50
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na
banner238

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Başkanlığı ve Orman Dairesi Müdürlüğü görevli personelinden oluşan ekip, 27-29 Kasım 2014 tarihleri arasında Ankara'da, bu yıl üçüncüsü  düzenlenen “Uluslararası Afet Yönetimi Fuarı”na katıldı.
 
Fuarda bu yıl "mülteci sorunu, mültecinin sorunu; insani yardımda global işbirlikleri" ana teması konusunda seminerler düzenlendi. Kurulan standlarda, kurumlar, sivil toplum örgütleri ve  afet acil yardım faaliyetlerine yönelik malzeme, teçhizat üretimi yapan firmalar ürünlerini tanıttı.

Fuar, organizatör Trio Firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cingözün konuşmaları ile başladı.

Sivil Savunma’dan verilen bilgiye göre, açılış törenine, BM İnsani Yardım Zirvesi Genel Sekreteri Dr. Jemilah Mahmood, Ankara İl Afad Müdürü Ömer Akbaş, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Asbaşkanı Mehmet Tahmazoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Uzmanı Serdal Akgün Ve Uluslar Arası Üniversiteler Arama Kurtarma Konsey Başkanı Prof. Dr. Günhan Erdem katıldı.

Fuar programı çerçevesinde Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konsey Başkanı Prof. Dr. Günhan Erdem “Doğal Afetler Ve Üniversite Gençliğinin Rolü” konulu  sunum yaptı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından fuar alanında kurulan stantta, ise konuklara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve kurumları tanıtıcı broşürler, dergiler verilerek  ülkeye has ceviz ve turunç macunu gibi ikramlarda bulunuldu.

Fuara katılanlara yönelik organize edilen ödül töreni ve gala gecesinde ise Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, 22-23 Kasım 2014 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne mülteci olarak sığınmaya çalışan  Suriye uyruklu  30'u çocuk toplam 235 kişinin batma tehlikesi geçiren gemiden kurtarılması, barındırılması, iaşelerin sağlanmasındaki başarılı çalışmaları nedeniyle  “Uluslararası Farkındalık Yaratanlar Ödülü”  ne layık görüldü.

Ödül, ABD'den gelen BM İnsani Yardım Zirvesi Genel Sekreteri Dr. Jemilah Mahmood tarafından Sivil Savunma Teşkilatı temsilcisi Serdal Akgün'e takdim edildi.

Fuara, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra, Danimarka, Kazakistan, İngiltere, Nijerya, Mozambik, Lüksembourg ve ABD katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Sivil Savunma Teşkilatı BaşkanlığıPolis Genel MüdürlüğüUluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Başkanlığı Ve Orman Dairesi Müdürlüğü Görevli Personelinden Oluşan Ekip27-29 Kasım 2014 Tarihleri Arasında AnkaradaBu Yıl üçüncüsü Düzenlene
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim