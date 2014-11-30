Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Başkanlığı ve Orman Dairesi Müdürlüğü görevli personelinden oluşan ekip, 27-29 Kasım 2014 tarihleri arasında Ankara'da, bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Uluslararası Afet Yönetimi Fuarı”na katıldı.



Fuarda bu yıl "mülteci sorunu, mültecinin sorunu; insani yardımda global işbirlikleri" ana teması konusunda seminerler düzenlendi. Kurulan standlarda, kurumlar, sivil toplum örgütleri ve afet acil yardım faaliyetlerine yönelik malzeme, teçhizat üretimi yapan firmalar ürünlerini tanıttı.

Fuar, organizatör Trio Firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cingözün konuşmaları ile başladı.

Sivil Savunma’dan verilen bilgiye göre, açılış törenine, BM İnsani Yardım Zirvesi Genel Sekreteri Dr. Jemilah Mahmood, Ankara İl Afad Müdürü Ömer Akbaş, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Asbaşkanı Mehmet Tahmazoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Uzmanı Serdal Akgün Ve Uluslar Arası Üniversiteler Arama Kurtarma Konsey Başkanı Prof. Dr. Günhan Erdem katıldı.

Fuar programı çerçevesinde Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konsey Başkanı Prof. Dr. Günhan Erdem “Doğal Afetler Ve Üniversite Gençliğinin Rolü” konulu sunum yaptı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından fuar alanında kurulan stantta, ise konuklara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve kurumları tanıtıcı broşürler, dergiler verilerek ülkeye has ceviz ve turunç macunu gibi ikramlarda bulunuldu.

Fuara katılanlara yönelik organize edilen ödül töreni ve gala gecesinde ise Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, 22-23 Kasım 2014 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne mülteci olarak sığınmaya çalışan Suriye uyruklu 30'u çocuk toplam 235 kişinin batma tehlikesi geçiren gemiden kurtarılması, barındırılması, iaşelerin sağlanmasındaki başarılı çalışmaları nedeniyle “Uluslararası Farkındalık Yaratanlar Ödülü” ne layık görüldü.

Ödül, ABD'den gelen BM İnsani Yardım Zirvesi Genel Sekreteri Dr. Jemilah Mahmood tarafından Sivil Savunma Teşkilatı temsilcisi Serdal Akgün'e takdim edildi.

Fuara, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra, Danimarka, Kazakistan, İngiltere, Nijerya, Mozambik, Lüksembourg ve ABD katıldı.