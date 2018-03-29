SİVİL SAVUNMA TEŞKİLATI BAŞKANLIĞI “AFET YÖNETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONFERANSI”NA KATILDI

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan bir heyet, 18-21 Mart’ta gerçekleşen “Afet Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri Konferansı”na katıldı.



Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre etkinlik kapsamında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı adına Mehmet Yılmabaşar ve Yusuf Eker’in hazırladığı “Afet Risklerinin Azaltılması Hedefiyle Gençlerle Afete Dirençli Toplum Projesi” konulu çalışmayla ilgili sunum gerçekleştirildi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın “Gençlerle Afete Dirençli Toplum Projesi”nin sunumunun da gerçekleştirildiği konferans kapsamında oluşturulan stant alanında coğrafi bilgi sistemler, uzaktan algılama, uydu görüntüleme ve modelleme konusunda hizmet ve ürünlerini sergileyen firmalar da ziyaret edildi ve hizmetler hakkında bilgi alındı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı kafilesi ayrıca, afet yönetimi konusunda sürekli iş birliği içerisinde çalışılan TC Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İstanbul İl Müdürlüğü’nü de ziyaret etti. Heyet, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü İbrahim Tarı ile iş birliği alanları ve müşterek projeler hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.