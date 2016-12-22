Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan Şehit Ailelerine Yemek

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında şehit aileleleri ve yakınları için yemek düzenledi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında şehit aileleleri ve yakınları için yemek düzenledi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Gazinosu’nda yer alan yemeğe Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, Lefkoşa Kaymakamı Mehmet Basri, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan ile şehit aileleri ve yakınları katıldı.

Yemekte, Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle hazırlanan sinevizyon gösterisi de yer aldı.

SİBER

Meclis Başkanı Sibel Siber yemekte yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının adada çok acılar çektiğini, varoluş mücadelesinde şehitler ve kayıplar verildiğini belirtti.

Ülkede ve dünyada savaş anıları olan çocukların ve yaşlıların olmamasını arzu ettiğini belirten Siber, günümüz dünyasının hak ve adalet temelli olmadığını, dünyanın çeşitli bölgelerinde savaş ve terörün devam ettiğini ifade etti.

Siber, kendi kimliğiyle var olma mücadelesi veren Kıbrıs Türk halkının çözümü destekleyen halk olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs’ta geçmişte yaşanan acıların tekrarlanmayacağı bir çözüm dileğinde bulundu.

Güvenlik ve Garantiler’in çok önemli olduğunu vargulayan Siber, Türkiye’nin garantörlüğünün vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

ERSAN

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan da, milli mücadele yılları ve 1974’te 519’ü mehmetçik olmak üzere 1818 şehit verildiğini beirterek, şehitlerin 125’inin kadın, 268’inin yaşlı ve 200’ünün de çocuk olduğunu ifade etti.

Ersan, savaşın kötü olduğunu ve savaş olmasını istemediklerini belirterek, “Özgürlük ve huzuru 20 Temmuz sabahında bulduk” dedi.

Türkiye’nin garantörlüğünün devamını istediklerini belirten Ersan, müzakerelerin Kıbrıs Türk halkının da arzu ettiği şekilde sonuçlanarak bir daha savaş olmamasını istediklerini vurguladı.

Milli mücadelenin 53’üncü yıl dönümüne gelindiğini belirten Ersan, milli mücadele yıllarını unutmadıklarını ve unutmayacaklarını söyledi.

ÇELEBİ

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi de, şehitlerin aziz hatıraları önünde bir kez daha eğilmek ve onları anmak amacıyla yemek düzenlediklerini kaydetti.

Şehit aileleri ve yakınlarına “sizler bizlere onlardan emanetsiniz” diye seslenen Çelebi, Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadeelsinde her yaştan mücahit ve mücahidenin yer aldığını söyledi.

Çelebi, mili mücadelenin sonucunda topraklaırn vatan olduğunu, şehitlerin de kanlarıyla vatanın temellerine harç olduklarını ve o temelelrin üzerine devlet kurulduğunu ifade etti.