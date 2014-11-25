Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Öğretmenler Günü Nedeniyle Yemek Verdi

YARIMBAŞ: “YÜRÜTTÜĞÜMÜZ TÜM GÖREVLERDE ÇOK KIYMETLİ ÖĞRETMENLERİMİZİN BİR PAYI VARDIR”

SERDAR: “KIBRIS’TA ÖĞRETMEN OLMAK DİLİNİ, DİNİNİ, MİLLİYETİNİ, KÜLTÜRÜNÜ, ÖRF VE ADETİNİ İNGİLİZ SÖMÜRGE İDARESİNE KARŞI, RUM-YUNAN İKİLİSİNE VE AMBARGOLARA KARŞI KORUMAK DEMEKTİR”

TAÇOY: “ÖĞRETMEN VE EĞİTİCİDEN YOKSUN BİR TOPLUM MİLLET HÜVİYETİNİ HENÜZ KAZANMAMIŞTIR’ MESAJI DÜNYAYA VERİLEN EN GÜZEL MESAJDIR”

BEROVA: “BİZİ YETİŞTİREN ÖĞRETMENLER BİZİM MİHENK TAŞLARIMIZDIR”

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlere yemek verdi.

Sivil Savunma Başkanlığı Sosyal Tesisler Gazinosunda yer alan yemeğe, Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy da katıldı.

YARIMBAŞ: “HER ŞEYDE ÖĞRETMENLERİMİZİN PAYI VAR”

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Fatih Yarımbaş yemekte yaptığı konuşmada, “Söylediğimiz her güzel sözde, yaptığımız her iyi işte, yürüttüğümüz tüm görevlerde çok kıymetli öğretmenlerimizin bir payı vardır” dedi.

Öğretmenlerin öğrencileri büyük bir itinayla, gül gibi yetiştiren insanlar olduğunu kaydeden Yarımbaş, “En büyük mükafatları da o gülleri koklamak, öğrencilerini bir gün bir yerlerde görmektir” diye konuştu.

SERDAR: “KIBRIS’TA ÖĞRETMEN OLMAK...”

Emekli öğretmen Gülgün Serdar, Kıbrıs’ta öğretmen olmanın bir varoluş mücadelesinin içerisinde yoğrulma anlamı taşıdığını söyledi.

Serdar, “Kıbrıs’ta öğretmen olmak, dilini, dinini, milliyetini, kültürünü, örf ve adetini İngiliz Sömürge İdaresi’ne karşı, Rum-Yunan ikilisine ve ambargolara karşı korumak demektir” dedi.

Emekli öğretmen Gülgün Serdar, 1919’da Kurtuluş Savaşı’nın başlamasıyla Anadolu’ya yardım kampanyalarının ve Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarında mücadelenin başında hep öğretmenlerin yer aldığını anlatarak, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığına teşekkür etti ve öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.

TAÇOY: “DÜNYAYA VERİLEN EN GÜZEL MESAJ”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, milletleri kurtaranların öğretmenler olduğunu belirterek, “öğretmen ve eğiticiden yoksun bir toplum millet hüviyetini henüz kazanmamıştır” mesajının dünyaya verilen en güzel mesaj olduğunu kaydetti.

MÜLTECİ OLAYI

Hafta sonu yaşanan Suriyeli mülteci olayına da değinen ve olayın kontrol altına alınmasında gösterilen şefkat ve ilgiden dolayı Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığına teşekkür eden Taçoy, Sivil Savunma’nın varlığı ve olaya gösterdiği önemin, olaydan başarıyla çıkmalarını sağlayan unsurlardan biri olduğunu belirtti.

Taçoy, “Gerek Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, gerekse polisin yanında Sivil Savunma Teşkilatı’nın yaptıkları gerçekten mükemmeldi” dedi.

Olayda müdahalelerde bulunan insanların hepsinin öğretmenler tarafından şekillendirildiğini kaydeden Taçoy, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’na teşekkür etti.

BEROVA: “GURURLANDIM”

Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova ise, Suriyeli mülteci olayında denizde mahsur kalan yaklaşık 300 kişinin kurtarılması, karaya çıkartılması ve idamesi esnasında Sivil Savunma Teşkilatı da dahil kurumların gösterdiği icraatların bir Kıbrıslı Türk olarak kendini gururlandırdığını kaydetti.

Bir milletin, sağlıklı bir millet olabilmesi için öğretmenin önemini vurgulayan Berova, “Bizi yetiştiren öğretmenler bizim mihenk taşlarımızdır” dedi.