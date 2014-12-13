Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu Ve Mahkemeler Bütçeleri Onaylandı

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu ve Mahkemeler Bütçeleri Meclis'te onaylandı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu Ve Mahkemeler Bütçeleri Onaylandı

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu ve Mahkemeler Bütçeleri Meclis'te onaylandı.

13 Aralık 2014 Cumartesi 07:15
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu Ve Mahkemeler Bütçeleri Onaylandı
banner238

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu ve Mahkemeler Bütçeleri Meclis'te onaylandı.

Genel Kurul, Sivil Savunma Bütçesi’ni 14 milyon TL, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Bütçesi’ni 4 milyon 577 bin 820 TL, Mahkemeler Bütçesi’ni ise 22 milyon 56 bin 740 TL olarak oy çokluğu ile onaylandı.

UBP milletvekili Ersan Saner, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın çok başarılı bir şekilde çalıştığını, son yaşanan sel ve kurtarma faaliyetlerinde üstün başarı sağladığını ifade ederek, sivil savunmayı devlet adına verdikleri hizmetten dolayı kutladı, bütçeye UBP olarak olumlu oy vereceklerini söyledi.

UBP milletvekili Zorlu Töre de, Sivil Savunmanın takdir edilecek bir şekilde başarılı olduğunu, teşkilat ile gurur duyduklarını ifade ederek, personeli ve yöneticileri kutladı.

Konuşmaların ardından sivil savunma bütçesi oy çokluğu ile onaylandı.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Bütçesi de 4 milyon 577 bin 820 TL olarak kabul edildi. Bütçe üzerine konuşma yapılmadı.

Ardından Mahkemeler Bütçesi görüşülmeye başlandı. Bütçe üzerine söz alan Ersan Saner, geciken adaletin adalet olmadığına işaret ederek, yargı içerisindeki sıkıntılara değindi, mahkemelerdeki performansın yüzde 70 civarlarında olduğunu, davalarda artış yaşandığını işartet etti, personel sıkıntısının giderilmesi gerekliliği üzerinde durdu.

Saner, mahkemelerdeki ağır ceza, ceza, boşanma davalarından rakamlar vererek, devlete, artış gösteren ceza ve boşanma davaları karşısında görev düştüğünü kaydetti, yargının güvenlik, çalışma koşulları bakımından çok büyük eksiklikleri olduğuna işaret etti.

Bu yüzden mahkemelerde gerekli önlemlerin alınması ve yargıçlar için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini ifade eden Saner, ağır ceza yargıçlarının yaptığı ağır görevlere dikkat çekti.

Yargıçların hizmet içi eğitime gitmesi gerekliliğine de değinen Saner, yargının şartlarının iyileştirilmesini istedi, olumlu oy kullanacaklarını söyledi.

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu da, ülkede yargının önemli bir unsur olduğunu, şartlarının daha iyi olması için çalıştıklarını, İskele Mahkemesi’nin tamamlandığını ve bugünlerde münhal sınavlarının yapılacağını kaydetti.

Yorgancıoğlu, Lefkoşa’da da mahkemeler için iyileştirmelerin yapıldığını, Güzelyurt’ta yeni mahkemeler için yer arayışında olduklarını, Lefke Mahkemesi’nin tadili, Girne Mahkemesi’nin genişletilmesi çalışmalarının sürdüğünü anlattı, yargıç eksikliğinin giderileceğini, yargının toplum ihtiyaçlarına hizmet etmesi için gerekli tüm açılımları yapmak için çalıştıklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından bütçe onaylandı. Bütçe görüşmeleri pazartesi günü Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bütçeleri ile devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
Sivil Savunma Teşkilat BaşkanlığıKamu Hizmeti Komisyonu Ve Mahkemeler Bütçeleri Mecliste Onaylandı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim