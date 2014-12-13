Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu Ve Mahkemeler Bütçeleri Onaylandı

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu ve Mahkemeler Bütçeleri Meclis'te onaylandı.

Genel Kurul, Sivil Savunma Bütçesi’ni 14 milyon TL, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Bütçesi’ni 4 milyon 577 bin 820 TL, Mahkemeler Bütçesi’ni ise 22 milyon 56 bin 740 TL olarak oy çokluğu ile onaylandı.

UBP milletvekili Ersan Saner, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın çok başarılı bir şekilde çalıştığını, son yaşanan sel ve kurtarma faaliyetlerinde üstün başarı sağladığını ifade ederek, sivil savunmayı devlet adına verdikleri hizmetten dolayı kutladı, bütçeye UBP olarak olumlu oy vereceklerini söyledi.

UBP milletvekili Zorlu Töre de, Sivil Savunmanın takdir edilecek bir şekilde başarılı olduğunu, teşkilat ile gurur duyduklarını ifade ederek, personeli ve yöneticileri kutladı.

Konuşmaların ardından sivil savunma bütçesi oy çokluğu ile onaylandı.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Bütçesi de 4 milyon 577 bin 820 TL olarak kabul edildi. Bütçe üzerine konuşma yapılmadı.

Ardından Mahkemeler Bütçesi görüşülmeye başlandı. Bütçe üzerine söz alan Ersan Saner, geciken adaletin adalet olmadığına işaret ederek, yargı içerisindeki sıkıntılara değindi, mahkemelerdeki performansın yüzde 70 civarlarında olduğunu, davalarda artış yaşandığını işartet etti, personel sıkıntısının giderilmesi gerekliliği üzerinde durdu.

Saner, mahkemelerdeki ağır ceza, ceza, boşanma davalarından rakamlar vererek, devlete, artış gösteren ceza ve boşanma davaları karşısında görev düştüğünü kaydetti, yargının güvenlik, çalışma koşulları bakımından çok büyük eksiklikleri olduğuna işaret etti.

Bu yüzden mahkemelerde gerekli önlemlerin alınması ve yargıçlar için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini ifade eden Saner, ağır ceza yargıçlarının yaptığı ağır görevlere dikkat çekti.

Yargıçların hizmet içi eğitime gitmesi gerekliliğine de değinen Saner, yargının şartlarının iyileştirilmesini istedi, olumlu oy kullanacaklarını söyledi.

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu da, ülkede yargının önemli bir unsur olduğunu, şartlarının daha iyi olması için çalıştıklarını, İskele Mahkemesi’nin tamamlandığını ve bugünlerde münhal sınavlarının yapılacağını kaydetti.

Yorgancıoğlu, Lefkoşa’da da mahkemeler için iyileştirmelerin yapıldığını, Güzelyurt’ta yeni mahkemeler için yer arayışında olduklarını, Lefke Mahkemesi’nin tadili, Girne Mahkemesi’nin genişletilmesi çalışmalarının sürdüğünü anlattı, yargıç eksikliğinin giderileceğini, yargının toplum ihtiyaçlarına hizmet etmesi için gerekli tüm açılımları yapmak için çalıştıklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından bütçe onaylandı. Bütçe görüşmeleri pazartesi günü Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bütçeleri ile devam edecek.