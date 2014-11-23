Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İle Polis Genel Müdürlüğü Mültecilerle İlgili Açıklama Yaptı

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü KKTC karasularında batma tehlikesi yaşayan gemiden kurtarılarak bugün öğle saatlerinde deniz otobüsüyle Mersin’e gönderilen 235 mülteci ile ilgili ayrıntılı açıklama yaptı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın açıklaması şu şekilde:

“Suriye'deki savaştan kaçarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) karasularında kaderlerine terk edilen 36' sı çocuk 235 kişiden oluşan mülteci grubu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın yönetiminde süratle oluşturulan kriz komitesi ve komitedeki yetkililerin katkılarıyla başarılı bir kurtarma operasyonu ile kurtarılarak KKTC’de güven altına alındı.

Suriye uyruklu mültecileri taşıyan kuru yük gemisi, 22 Kasım 2014 tarihinde, saat 17.00 sularında SOS çağrısı yaptı. KKTC unsurlarınca değerlendirilen SOS çağrısı sonrası KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ivedilikle kriz koordinasyon merkezi oluşturuldu.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından da mültecilerin iskan edileceği Ertuğrul Apakan Spor Salonu (Girne) yanında Mobil Kriz Koordinasyon Merkezi tesis edildi. Mobil Kriz Koordinasyon Merkezi Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlyas Bozkurt yönetiminde faaliyetlerine başladı. Merkez; ülkedeki tüm imkanları kısa sürede koordine ederek bir araya getirdi, ilgili kurumların aynı çatı altında bir araya gelmesi ile yaratılan sinerji krizin başarı ile yönetilmesini ve sonuçlandırılmasını sağladı.

Koordinasyon Merkezi, ilk olarak batma tehlikesi bulunan gemiyi denizde kurtarma çalışmaları için KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti’ni harekete geçirirken TC Sahil Güvenlik Komutanlığı ile de irtibata geçti. Koordinasyon sonucunda tehlike altında bulunan mültecilerin bulunduğu gemi, gece koşullarında zor şartlar altında TC Sahil Güvenlik Komutanlığının "Umut" isimli gemisi ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığının tüm imkanları kullanılarak olumsuz deniz şartlarına rağmen olağanüstü bir gayret sarf edilerek başarıyla Girne Turizm Limanı’na çekildi.

Karada da mülteciler için sağlık, barınma ve diğer ihtiyaçların sağlanması maksadı ile Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından kurulan Mobil Kriz Koordinasyon Merkezi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlyas Bozkurt yönetiminde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy ve diğer yetkililerin katılımı ile kurtarma operasyonu için gerekli tüm olanaklar bir araya getirildi.

Mobil Kriz Koordinasyon Merkezi’nde ayrıca mültecilerin barınacağı bölgede basın görevlilerin görev yapması, Sağlık Bakanlığı görevlilerinin mültecileri sağlık kontrolünden geçirmesi, mültecilerin kayıt altına alınması, mülteci ve tüm çalışanlara sıcak yemek imkanı ve sağlık desteği sağlandı.

Mülteciler, tüm işlemlerin ardından görevliler eşliğinde Girne Turizm Limanına götürülüp Türkiye'ye yolcu edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlet unsurlarının başarılı çalışmalarının yanı sıra, basın yayın kuruluşlarının yayınları sonucu bazı duyarlı vatandaşlar da mültecilere kıyafet ve çocuklar için oyuncak yardımında bulundu.

Devlet kurumlarımız, halkımız ve sivil toplum örgütlerimiz, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın yönetiminde oluşturulan sinerji ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kriz yönetimi konusundaki iradesi ve başarısı örnek seviyede ortaya konuldu.

Bu bağlamda, bu kurtarma operasyonunun başarılı bir şekilde yönetilmesini sağlayan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na, sonuçlandırılmasında emeği geçen, GKK Sahil Güvenlik Komutanlığı’na, Polis Genel Müdürlüğü’ne, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na, Sağlık Bakanlığı’na, tüm basın yayın kuruluşlarına, ve diğer kurum/ kuruluşlarla duyarlı vatandaşlara teşekkür ederiz.”

POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Polis Genel Müdürlüğü açıklaması ise şu şekilde;

“22 Kasım 2014 tarihinde, Esentepe’nin 5,5 deniz mili açığında, sığınmacıları taşıyan “Tanzanya” bandıralı “Haj Zaher” isimli gemi, Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait “TCSG UMUT” isimli arama kurtarma gemisi ile yedeklenerek 23 Kasım 2014 tarihinde, saat 02:30’da Girne Turizm Limanına çekilmeye başlanmış ve saat 07:30’da Girne Turizm Limanı’na getirilmiştir.

Gemide bulunan sığınmacılardan, öncelikli olarak sağlık problemi bulunan toplam 13 kişi ambulans ile Girne Akçiçek Hastanesi’ne, diğerleri ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait otobüsler ile polis eşliğinde Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’na güvenli bir şekilde taşınmışlardır.

Girne Ertuğrul Apakan ı Spor Salonu’na getirilen sığınmacılara kahvaltı verilmiş, akabinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kayıt ve soruşturma işlemleri yapılmıştır.

Söz konusu gemiden tahliye edilen sığınmacıların, 47’si çocuk, 31’i kadın ve 157’si erkek olmak üzere toplam 235 kişi oldukları tespit edilmiştir. Sığınmacıların beyanından 216’sının Suriye uyruklu, 19’unun ise Irak uyruklu oldukları anlaşılmıştır.

Sığınmacılar, verilen öğle yemeğinin ardından, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait otobüsler ile polis eşliğinde iade edilmek üzere Girne Turizm Limanı’na güvenli bir şekilde taşınarak kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından gemiye yerleştirilmişler ve saat 14:55’de uğurlanmışlardır.

Sığınmacıların yardım talebinden itibaren kurtarılmaları, tahliyeleri, sağlık kontrolünden geçirilmeleri, iaşeleri, kimlik tespiti ve sorgulama işlemleri, Türkiye’ye nakledilmesi faaliyetleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın genel koordinatörlüğünde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Hasan Taçoy’un yakın nezaret ve sorumluluğunda; Sahil Güvenlik Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Girne Akçiçek Hastanesi personeli ile 112 Acil Sağlık ekipleri, Girne Kaymakamlığı ve Girne Belediyesi ile bölgedeki diğer belediyeler, giysi, yiyecek, oyuncak gibi bağışlarda bulunan tüm kuruluş ve şahısların uyumlu işbirliği ve gayretleri sonucu etkin ve başarılı bir şekilde yerine getirilmiştir”

(YIL/HA)