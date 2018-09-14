Sivil Savunma Halk Örgütü Mükellefi Hizmet Belgesi Takdim Törenleri Sona Erdi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, halk örgütü kadrolarında görevli 1958 doğumlu halk örgütü mükelleflerine yönelik hizmet belgesi takdim törenleri sona erdi.



Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre törenler, 4-13 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa, Gazimağusa, İskele, Güzelyurt ve Girne’de gerçekleştirildi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sathında 5 ilçe sorumluluk sahası altında 12 yıl boyunca hizmet veren toplam 650 Halk Örgütü mükellefine, düzenlenen törenlerle hizmet belgesi ve plaket takdim edildi.