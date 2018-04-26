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Sivil Savunma'dan kıyıya vuran varile müdahale
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Sivil Savunma'dan kıyıya vuran varile müdahale

Girne Karaoğlanoğlu kıyılarına dün öğle saatlerinde bir varil vurdu.

Sivil Savunma'dan kıyıya vuran varile müdahale

Girne Karaoğlanoğlu kıyılarına dün öğle saatlerinde bir varil vurdu.

26 Nisan 2018 Perşembe 09:33
Sivil Savunma'dan kıyıya vuran varile müdahale

SİVİL SAVUNMA’DAN KIYIYA VURAN VARİLE MÜDAHALE

Girne Karaoğlanoğlu kıyılarına dün öğle saatlerinde bir varil vurdu. Varil üzerindeki uyarı levhası vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşların olayı Çevre Dairesi yetkililerine bildirmesinin ardından, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN ) ekipleri devreye girdi.

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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, olay yerine intikal eden KBRN ekipleri, radyasyon ölçümü yaparak varilin etrafında herhangi bir radyasyon tehlikesinin bulunmadığını saptadı.

Bunun üzerine olası  bir kimyasal sızıntıya karşı önlem almak amacıyla varil, ekipler tarafından izole edilerek ileri tetkik yapılması amacıyla, Güngör Atık Toplama Merkezi’ne nakledildi.

Son Güncelleme: 26.04.2018 11:07
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